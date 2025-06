Test – Navee ST3 Pro : le confort haut de gamme à l’assaut de la ville

Dans la jungle urbaine moderne, la trottinette électrique est devenue un allié incontournable pour ceux qui souhaitent éviter les embouteillages, les retards de transport et le stress quotidien. Avec l’explosion de l’offre, difficile de s’y retrouver entre les modèles basiques et les engins haut de gamme. C’est dans cette seconde catégorie que s’inscrit la Navee ST3 Pro, une trottinette qui mise sur la puissance, la stabilité, le confort et la sécurité pour séduire les usagers réguliers. Nous l’avons testée sur plusieurs dizaines de kilomètres dans différentes conditions. Verdict.

Design et conception : une trottinette pensée pour durer

Dès le premier coup d’œil, la Navee ST3 Pro impose une certaine prestance. Le design est épuré, avec une dominante noire mate rehaussée de détails lumineux discrets sur les flancs. Le châssis en alliage d’aluminium est conçu pour durer, tout en offrant une belle rigidité qui inspire confiance dès les premières minutes de conduite.

Pesant 25,6 kg, la trottinette n’est clairement pas la plus légère du marché. Ce poids s’explique en partie par sa batterie généreuse et son système de suspension à bras oscillants avant et arrière. La contrepartie, c’est qu’elle se montre moins pratique à transporter à la main. L’effort nécessaire pour monter un étage ou la charger dans un coffre de voiture peut vite décourager les moins sportifs.

Côté finitions, on apprécie les câbles intégrés, les soudures nettes et la plateforme large recouverte d’un grip antidérapant. Le système de pliage est simple et efficace, bien qu’il nécessite une manipulation en deux temps pour être parfaitement sécurisé.

Prise en main et ergonomie de la Navee ST3 Pro

Une fois au guidon, la prise en main est immédiate. Le guidon, fixe en hauteur, est bien dimensionné. Les poignées texturées assurent une bonne accroche, même avec des gants. L’écran central est bien lisible, même en plein soleil. Il affiche la vitesse, le niveau de batterie, le mode de conduite actif, l’état des phares et même une icône de connexion Bluetooth.

Les commandes sont bien positionnées : accélérateur à droite, frein à gauche, clignotants à portée de pouce. Le bouton multifonction permet d’allumer les feux, de changer de mode et de verrouiller la trottinette.

L’absence de potence ajustable peut poser problème aux personnes de petite taille (moins de 1,60 m), qui devront tendre légèrement les bras. Les grands gabarits, en revanche, trouveront une position naturelle et confortable.

Performances moteur : de la puissance maîtrisée

Sous le capot, la ST3 Pro embarque un moteur de 600 W nominal, capable de délivrer jusqu’à 1 350 W en crête. Ce moteur alimente la roue arrière, ce qui assure une meilleure motricité, notamment dans les côtes ou sur revêtement glissant.

Trois modes de conduite sont proposés :

Eco (piéton) : limité à 15 km/h, parfait pour économiser la batterie.

(piéton) : limité à 15 km/h, parfait pour économiser la batterie. Standard : jusqu’à 20 km/h, idéal en ville.

: jusqu’à 20 km/h, idéal en ville. Sport : jusqu’à 25 km/h, pour les trajets plus rapides.

Dans le mode Sport, les accélérations sont franches sans être brutales. La trottinette réagit bien à la pression sur l’accélérateur, et la puissance est suffisante pour gravir des pentes de 20 % sans fléchir. Nous avons testé un dénivelé de 100 mètres sur route humide : la ST3 Pro l’a gravi sans broncher, là où d’autres modèles perdent de la vitesse ou patinent.

La vitesse est bridée à 25 km/h pour rester conforme à la réglementation française, mais la machine semble capable d’aller plus loin si la limitation était levée.

Confort de conduite : une vraie référence

C’est l’un des points forts majeurs de cette ST3 Pro : le confort. Grâce à une double suspension à bras oscillants à l’avant comme à l’arrière, les chocs sont filtrés avec une efficacité impressionnante. Qu’il s’agisse de pavés, de plaques d’égout mal ajustées ou de gravillons, la trottinette gomme les irrégularités du sol avec aisance.

Les pneus tubeless autoréparants de 10 pouces renforcent cette impression de moelleux. Ils assurent également une bonne adhérence, même sur route mouillée. Le risque de crevaison est fortement réduit, et en cas de perforation, le liquide à l’intérieur colmate automatiquement.

Cette qualité de suspension est idéale pour les trajets quotidiens de plus de 30 minutes. Là où une trottinette classique fatigue les bras et les genoux au bout de 10 km, la Navee ST3 Pro se montre endurante et agréable jusqu’au bout.

Freinage et sécurité : triple frein et TCS au programme

La ST3 Pro mise sur un système de freinage à trois niveaux : un frein à tambour à l’avant, un frein à disque mécanique à l’arrière, et un frein électronique EABS. Le tout est activé via un unique levier, ce qui facilite la coordination pour les novices.

En pratique, le freinage est efficace, progressif, et sans à-coups. Même à pleine vitesse, on peut s’arrêter en moins de 4 mètres sans dérapage. La roue arrière ne se bloque pas brutalement, et le transfert de masse est bien contenu.

Un autre élément très intéressant : la présence d’un contrôle de traction électronique (TCS). Cette technologie, rare sur les trottinettes électriques, permet d’éviter que la roue arrière patine au démarrage sur surface glissante. Nous avons pu vérifier son efficacité sur des pavés humides : la trottinette garde son cap sans vaciller.

Autonomie et recharge

La Navee ST3 Pro possède une batterie de 597 Wh, soit une capacité respectable pour une trottinette de cette gamme. Le constructeur annonce une autonomie de 75 km, mais comme toujours, cette donnée est optimiste et varie selon les conditions, à noter que votre serviteur pèse 100 kgs cela influence forcément.

Dans nos tests, nous avons obtenu les résultats suivants :

58 km en mode Eco, sur terrain plat.

42 km en mode Standard, en usage mixte.

35 km en mode Sport, avec montées, relances et arrêts fréquents.

C’est une autonomie correcte qui conviendra à une utilisation quotidienne sans recharge systématique. Cependant, la recharge complète prend 10 heures. Un temps long, qui aurait pu être réduit via un chargeur rapide en option.

Application Navee et fonctions connectées

La ST3 Pro se connecte à l’application mobile Navee (iOS et Android), qui permet :

De verrouiller la trottinette à distance.

De changer les modes de conduite.

De régler l’intensité du frein moteur.

De personnaliser les LED latérales.

De consulter les statistiques de trajet.

Autre atout : la compatibilité avec Apple Find My, qui permet de localiser la trottinette sur une carte en cas de vol. Une fonctionnalité rare, bienvenue et rassurante.

Éclairage et signalisation

La ST3 Pro embarque un éclairage complet :

Un phare LED avant puissant.

Un feu arrière avec intensification au freinage.

Des clignotants intégrés.

Des bandes LED latérales personnalisables.

La visibilité est excellente, y compris de nuit. Les clignotants sont utiles, mais encore perfectibles, notamment en plein jour où ils manquent de contraste.

Conclusion sur la Navee ST3 Pro

Au terme de notre test, la Navee ST3 Pro s’impose comme une trottinette électrique de référence pour un usage urbain régulier et exigeant. Sa combinaison de puissance, de confort et de sécurité la distingue clairement de la concurrence. La qualité de sa suspension, rare dans cette gamme de prix, transforme les trajets quotidiens en véritables moments de fluidité, même sur des routes dégradées.

Ses performances en côte, son freinage triple performant, ainsi que ses fonctions connectées bien pensées (verrouillage à distance, Apple Find My, personnalisation des LEDs) en font un compagnon de route aussi agréable que rassurant. L’autonomie réelle, bien qu’en deçà des promesses constructeur, reste suffisante pour couvrir la plupart des déplacements urbains quotidiens.

Bien sûr, tout n’est pas parfait. Son poids de plus de 25 kg limite sa portabilité, et l’absence de charge rapide oblige à anticiper ses cycles de recharge. Des améliorations seraient également bienvenues du côté de la signalisation lumineuse (clignotants plus visibles) et de l’ergonomie (guidon non réglable).

Mais en définitive, la ST3 Pro vise juste : elle s’adresse à ceux qui cherchent plus qu’un simple engin d’appoint, et qui veulent une trottinette confortable, fiable, connectée et capable d’avaler les kilomètres sans effort.

