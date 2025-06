AG French Direct 2025 : revivez toutes les grandes annonces des jeux de la soirée ! 

Clap de fin pour l’AG French Direct 2025 ! Hier soir, plus de 40 jeux français et francophones se sont montrés en livestream, avec une vingtaine de démos disponibles dès maintenant sur Steam. Nous avons sélectionné pour vous quelques-uns des jeux les plus marquants de l’événement : découvrez-les sans plus attendre.

AG French Direct : un florilège de nouveautés prometteuses

Parmi les annonces les plus marquantes, il y a Fallen Fates, le nouveau projet des créateurs d’Astral Ascent Hibernian Workshop. Il s’agit d’un jeu d’action-RPG en vue top-down, se distinguant par son style en pixel art dessiné à la main et son univers tout en couleurs.

L’aventure se déroule sur Tellus, un monde autrefois magique mais désormais ravagé par la chute de cristaux mystérieux. Ces fragments célestes dévastent les terres et libèrent des créatures énigmatiques. Face à cette menace, les humains fusionnent avec des êtres magiques afin de créer des guerriers puissants. Le joueur incarne l’un de ces combattants, explorant un univers en ruine pour perçer les secrets de cette catastrophe.

Pas de date de sortie pour le moment, mais vous pouvez déjà le wishlister sur Steam. Ci-dessous la bande-annonce :

Autre belle surprise de l’AG French Direct : Follow My Steps. Développé par le studio Midnight Games EIRL, il s’agit d’un “RPG narratif en monde ouvert mêlant exploration, infiltration, combats magiques et choix moraux impactants” selon Steam. Follow My Steps a déjà un titre inscrit sur son palmarès, en remportant le premier prix de la Game Cup, concours dédié aux jeux vidéo indépendants en France.

Le jeu suit les pas de Sova, une louve solitaire, accompagnée de son louveteau, Lou. Dans un monde hostile où amour s’entremêle à la survie, vous allez vivre une histoire centré sur les liens familiaux, la gestion de l’émotion et les choix qui façonnent votre avenir.

Follow my Steps n’a pas encore de date de sortie, mais vous pouvez quand même l’ajouter dans votre liste de souhaits Steam dès maintenant. Voici la bande-annonce du jeu :

Pour revivre toutes les annonces de l’AG French Direct, regardez le replay de la conférence dans la vidéo ci-dessous :