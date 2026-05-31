Réalité augmentée : Acer défie Xreal et Apple avec ses lunettes AR Vision GR0

Le secteur de la réalité augmentée grand public accueille un nouvel acteur de poids. En effet, le célèbre constructeur taïwanais Acer franchit une étape stratégique en dévoilant ses lunettes AR Vision GR0. Ce nouveau produit adopte un concept qui séduit de plus en plus d’utilisateurs à travers le monde : transformer une monture légère en un écran virtuel gigantesque et transportable. Grâce à cette innovation, l’entreprise espère bien bousculer la hiérarchie d’un marché en pleine effervescence.

Un cinéma de poche de 172 pouces dans seulement 69 grammes

Acer propose une formule technique particulièrement soignée avec ses AR Vision GR0, que le constructeur répertorie également sous la référence technique GR100F. L’appareil intègre deux dalles Micro OLED en haute définition (Full HD). Ce système de projection avancé donne l’illusion de regarder un écran géant de 172 pouces situé à une distance de six mètres. Les utilisateurs bénéficient ainsi d’une véritable expérience cinématographique immersive. Et ce, sans s’encombrer d’un téléviseur physique.

Le confort d’utilisation reste au cœur du projet puisque l’ensemble affiche un poids plume de seulement 69 grammes. Cette légèreté rapproche l’appareil du gabarit d’une paire de lunettes de soleil traditionnelle. Pour parfaire l’immersion, le fabricant intègre deux haut-parleurs stéréo directement au niveau des branches de la monture. En matière de compatibilité, un simple câble USB-C suffit pour connecter les lunettes. L’accessoire prend en charge les contenus en 2D et en 3D. De plus, il est compatible avec les systèmes Android, iOS, Windows et macOS.

Un second écran nomade au service de la productivité et du divertissement

Contrairement aux casques de réalité mixte autonomes et complexes, les AR Vision GR0 fonctionnent exclusivement comme un diffuseur déporté. L’appareil ne possède pas de processeur interne ni de système d’exploitation propre pour exécuter des applications en toute indépendance. Les lunettes s’appuient entièrement sur la puissance de calcul de la machine hôte à laquelle l’utilisateur les connecte.

Ce positionnement offre des avantages majeurs pour les professionnels en déplacement et les joueurs nomades. En branchant les lunettes à un smartphone, un ordinateur portable ou une console de jeux, l’utilisateur déploie instantanément un espace de travail ou de divertissement privé. Ce dispositif permet de visionner des données sensibles ou de jouer dans un train, un avion ou un bureau partagé, à l’abri des regards indiscrets et sans déranger l’entourage. Pour ceux qui recherchent une esthétique soignée, vous pouvez aussi vous émerveiller des lunettes connectées chic pour un quotidien transformé afin de lier style et technologie.

Ces lunettes AR veulent rivaliser avec le leader Xreal et l’alliance Asus

Acer se lance dans un univers hautement concurrentiel où la marque Xreal fait office de référence incontestée. Les modèles concurrents Xreal One et One Pro occupent déjà le terrain avec une promesse similaire d’écran virtuel de 171 pouces et des technologies d’affichage signées Sony. La concurrence s’intensifie d’ailleurs à l’échelle internationale, pendant que d’autres géants affûtent leurs armes en coulisses. Par exemple, on sait aujourd’hui qu’Apple développe plusieurs prototypes de lunettes connectées pour concurrencer Meta sur le segment de la réalité augmentée.

La tâche s’annonce d’autant plus ardue pour Acer que ses rivaux directs unissent leurs forces. Récemment, Asus s’est associé avec Xreal pour concevoir les lunettes ROG Xreal R1. Ce modèle ciblant les joueurs profite de la puce dédiée X1 de Xreal et propose un taux de rafraîchissement grimpant jusqu’à 240 Hz. Et ce, pour un tarif de précommande fixé à 849 dollars. Contrairement à Asus, Acer choisit de faire cavalier seul, sans s’adosser à un partenaire technologique expert du domaine.

Prix et disponibilité des Acer AR Vision GR0 en Europe

Le constructeur taïwanais compte s’appuyer sur une politique tarifaire agressive pour séduire le public européen et contrer des rivaux techniquement très affûtés. Acer commercialisera les AR Vision GR0 sur le Vieux Continent au cours du troisième trimestre de l’année 2026.

Le prix de vente débutera à partir de 599 euros. Ce positionnement tarifaire confère aux lunettes d’Acer un avantage financier net face aux ROG Xreal R1 d’Asus, vendues nettement plus cher, tout en s’alignant face aux versions Pro de Xreal. Les prochains mois confirmeront si cet argument économique permettra à Acer de s’imposer durablement sur ce marché d’avenir.