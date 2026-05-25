Émerveillez-vous : des lunettes connectées chic pour un quotidien transformé

Samsung et Google franchissent un nouveau cap dans le monde des objets connectés. Présentées lors du Google I/O 2026, leurs lunettes intelligentes fusionnent technologie de pointe, design haut de gamme et intelligence artificielle pour accompagner tous les moments du quotidien connecté.

Quand style et technologie ne font plus qu’un

Pour cette innovation majeure, Samsung et Google n’avancent pas seuls. Ils collaborent avec deux poids lourds mondiaux de la lunetterie : Gentle Monster et Warby Parker. Chaque marque insuffle son style unique. Gentle Monster propose un design audacieux, presque futuriste, misant sur l’avant-gardisme. De son côté, Warby Parker imagine une monture raffinée, pensée pour aider l’utilisateur à mieux percevoir son environnement au quotidien.

Ainsi, chacune de ces paires se distingue à la fois par son esthétique et ses fonctionnalités. Fini les lunettes imposantes de science-fiction : ici, élégance et discrétion priment, sans sacrifier la technologie embarquée.

L’intelligence artificielle au cœur du quotidien

Ces lunettes connectées misent tout sur l’IA pour offrir une expérience véritablement mains libres. Reliées facilement à votre smartphone, elles intègrent l’assistant vocal Gemini 1. En quelques mots, vous demandez un itinéraire, recevez des suggestions personnalisées (par exemple, repérer un café sympa sur votre route), ou encore passez commande sans sortir le téléphone de la poche. Côté productivité, les lunettes affichent des résumés de vos notifications importantes, et permettent même d’ajouter des événements à votre calendrier, toujours à la voix.

L’intégration à l’univers Galaxy de Samsung ouvre aussi de nouveaux usages : prendre une photo sur le vif, gérer ses tâches quotidiennes ou accéder à son écosystème numérique, le tout sans lever le petit doigt. Pour Samsung, « ces lunettes marquent une étape majeure vers la démocratisation de l’IA dans la vie de tous les jours ».

L’alliance des leaders de la tech et du design promet donc une expérience à la fois intuitive, élégante et utile. La commercialisation de cette première collection démarrera dès l’automne, avec encore plus de détails à venir.

Alors, prêtes à essayer des lunettes connectées chic et brillantes d’intelligence ? Dites-nous en commentaire si vous franchiriez le pas et partagez l’info avec vos amis geeks et fashionistas !