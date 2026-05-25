Endeavor Live Cell : une percée majeure pour l’imagerie cellulaire

Endeavor Live Cell marque une avancée importante dans le secteur de la recherche sur les cellules vivantes. Grâce à cette innovation, la découverte de médicaments pilotée par l’IA devient plus rapide et précise. Ce nouvel outil, conçu par Araceli Biosciences, facilite l’imagerie cinétique à très haut débit. Voyons ce qui change avec cette technologie pour les chercheurs et le secteur pharmaceutique.

Les innovations d’Endeavor Live Cell pour l’imagerie cellulaire

Endeavor Live Cell propose une nouvelle façon de collecter des données cellulaires. Ce système permet de réaliser une imagerie cinétique rapide sur des plaques de 1 536 puits complètes. Ainsi, les chercheurs peuvent observer le déroulement des processus biologiques en temps réel. De plus, l’automatisation et la cohérence sont désormais accessibles, même sur de très grandes campagnes de dépistage. Cette méthode assure des résultats stables et reproductibles, essentiels pour la recherche scientifique.

Aujourd’hui, les scientifiques ont besoin de produire davantage de données de qualité et en moins de temps. Endeavor Live Cell répond à ce besoin. En seulement quatre minutes, il fournit des images sur l’ensemble d’une plaque. Cela optimise la vitesse des workflows sans sacrifier la précision. Le système répond aux exigences de la découverte de médicaments pilotée par l’IA, où chaque donnée compte pour la décision finale. Ainsi, la recherche médicale gagne en efficacité et en pertinence.

Les avantages clés pour les chercheurs en biologie dynamique

Le système intègre plusieurs fonctionnalités utiles :

Suivi de la croissance des organoïdes ou des sphéroïdes

Contrôle continu de la santé et de la viabilité des cellules

Dépistage phénotypique à grande échelle

Observation détaillée de la réponse cellulaire aux composés

Grâce à Endeavor Live Cell, ces applications se réalisent dans des conditions idéales, en gardant un contrôle précis de l’environnement cellulaire.

En conclusion, Endeavor Live Cell révolutionne le dépistage cellulaire à grande échelle. Cette technologie est un véritable atout pour accélérer et fiabiliser la découverte de médicaments. Grâce à son partenariat avec Okolab, Araceli Biosciences offre aux chercheurs une nouvelle solution robuste et automatisée. L’imagerie cellulaire entre dans une nouvelle ère, au service de la santé de demain.

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