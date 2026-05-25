OpenAI intègre nativement ChatGPT dans Microsoft PowerPoint

Le secteur de la bureautique franchit une nouvelle étape grâce à l’intelligence artificielle. OpenAI déploie officiellement une mise à jour majeure qui permet d’installer ChatGPT directement au sein du logiciel Microsoft PowerPoint. Cette nouvelle extension native offre la possibilité de concevoir, de modifier et de perfectionner des présentations visuelles sans jamais quitter l’interface de travail habituelle.

La création et la modification de diaporamas en langage naturel

L’intégration de l’agent conversationnel prend la forme d’un volet latéral qui s’active en un clic. L’utilisateur pilote l’outil à l’aide de requêtes simples et quotidiennes. L’intelligence artificielle se charge ensuite de traduire ces instructions en éléments visuels concrets.

L’extension remplit plusieurs fonctions majeures pour optimiser la productivité. Cela inclut, notamment de :

Concevoir des présentations intégrales à partir d’une simple idée textuelle.

Structurer de nouvelles diapositives en respectant la charte graphique globale.

Retravailler et moderniser des diaporamas existants pour fluidifier la lecture.

Rédiger ou ajuster les notes de présentation destinées à l’orateur.

Contrairement aux anciennes méthodes basées sur de simples copier-coller depuis un navigateur web, ChatGPT interagit ici directement avec les zones de texte du document. L’outil identifie l’organisation de vos modèles et maintient une cohérence visuelle parfaite. Et ce, tout en garantissant que chaque élément produit reste entièrement modifiable par l’utilisateur.

L’exploitation des données connectées pour enrichir les présentations

La véritable valeur ajoutée de cette extension repose sur sa capacité à traiter des sources d’informations multiples. L’intelligence artificielle peut absorber des documents complets, des tableurs, des notes de réunion ou des images pour les synthétiser sous forme de diapositives claires.

De plus, le système se connecte de manière transparente à des services cloud majeurs tels que Google Drive, Microsoft SharePoint, Outlook ou Gmail. L’utilisateur peut ainsi demander à l’intelligence artificielle de concevoir un rapport commercial en extrayant directement les données d’un courriel récent ou d’un fichier partagé. Cela supprime totalement le besoin de télécharger et de téléverser manuellement les pièces jointes.

Cependant, l’usage d’outils connectés exige une vigilance constante concernant la sécurité informatique. L’actualité récente rappelle que les applications d’intelligence artificielle manipulent des volumes massifs d’informations sensibles. Les utilisateurs doivent impérativement configurer leurs options de confidentialité avec soin. Il s’agit d’une nécessité au vu de la récente alerte sécurité pour ChatGPT sur Mac.

ChatGPT dans Microsoft PowerPoint : une accessibilité immédiate pour contrer la concurrence

OpenAI propose cette fonctionnalité sous forme de version bêta. Le déploiement à grande échelle touche la quasi-totalité des utilisateurs de la plateforme. Les titulaires d’un compte gratuit bénéficient de cet ajout, tout comme les abonnés aux formules payantes Plus, Pro, ainsi que les structures utilisant l’offre ChatGPT Business.

Cette stratégie permet à OpenAI de rattraper son retard face à ses concurrents directs sur le marché des entreprises. Anthropic propose en effet une intégration similaire avec son robot Claude. De son côté, Google intègre nativement son modèle Gemini au sein de son outil Slides.

L’accès à l’extension s’effectue très simplement. Il suffit de se rendre dans l’onglet d’accueil de PowerPoint et d’accéder au catalogue des compléments officiels de Microsoft. Puis, de rechercher l’outil développé par OpenAI avant de s’y connecter avec ses identifiants habituels.