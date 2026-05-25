Meta défie Reddit en lançant secrètement l’application Forum pour les Groupes Facebook

Le géant des réseaux sociaux Meta vient de déployer une nouveauté majeure sans la moindre annonce officielle. L’entreprise a discrètement publié sur l’App Store une toute nouvelle application baptisée Forum. Cette plateforme indépendante vise à offrir un espace entièrement dédié aux Groupes Facebook. Elle adopte une structure et une promesse qui rappellent fortement le fonctionnement de Reddit. À travers cette initiative, la firme de Mark Zuckerberg cherche manifestement à positionner ses communautés comme des sources fiables pour obtenir des réponses authentiques de la part de vraies personnes.

L’accès à Forum nécessite obligatoirement l’utilisation d’un compte Facebook existant. Dès la première connexion, les utilisateurs retrouvent l’intégralité de leur profil ainsi que l’historique de leurs activités. Contrairement à l’anonymat complet que propose Reddit, Forum préserve une traçabilité puisque les administrateurs des groupes gardent l’accès à la véritable identité des membres. Néanmoins, l’application permet d’utiliser des pseudonymes anonymisés. Cette option existe déjà sur l’application principale de Facebook.

Le fil d’actualité de Forum se distingue radicalement du flux traditionnel de Facebook, souvent saturé par les publications d’amis, de pages suivies ou de suggestions algorithmiques. Ici, l’interface centralise uniquement les discussions provenant des différents groupes rejoints par l’utilisateur. Lors de la configuration initiale, la plateforme interroge l’internaute sur ses centres d’intérêt afin de lui suggérer de nouvelles communautés pertinentes. La synchronisation s’avère totale. En effet, chaque message publié sur Forum apparaît instantanément sur l’application Facebook classique et inversement. Cela garantit une continuité parfaite des conversations. Alors que Meta optimise ses services textuels, elle continue également de perfectionner ses outils de messagerie phares. En effet, WhatsApp Web se métamorphose avec 49 nouvelles options de personnalisation visuelle pour améliorer l’expérience utilisateur globale.

L’intégration stratégique de l’intelligence artificielle pour moderniser les groupes

Cette tentative de séparer les groupes de l’application principale rappelle un projet similaire que l’entreprise, alors nommée Facebook, avait abandonné en 2017. Cependant, cette mouture moderne intègre les dernières avancées technologiques, notamment à travers deux fonctionnalités majeures propulsées par l’intelligence artificielle. La première option, baptisée « Ask », permet d’interroger simultanément l’ensemble des communautés pour obtenir une réponse synthétique. Cela évite ainsi aux utilisateurs de fouiller manuellement chaque groupe. La seconde fonctionnalité prend la forme d’un assistant virtuel. Ce dernier sert à épauler les modérateurs dans la gestion quotidienne de leurs espaces de discussion.

Cette diversification logicielle témoigne de l’ambition de la firme de saturer le marché technologique et d’anticiper les futurs usages numériques. Parallèlement à cette offensive sur les applications sociales, la concurrence s’intensifie sur le segment du matériel connecté. Notamment, depuis que Apple développe plusieurs prototypes de lunettes connectées pour concurrencer Meta sur le terrain de la réalité augmentée. Interrogé au sujet de ce lancement surprise, un porte-parole de Meta a précisé que Forum se trouve actuellement dans une phase d’expérimentation publique. L’objectif étant d’évaluer l’intérêt réel et l’utilité de ce produit pour la communauté avant un déploiement à plus grande échelle.