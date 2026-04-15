WhatsApp Web se métamorphose avec 49 nouvelles options de personnalisation visuelle

L’interface de WhatsApp Web s’apprête à connaître une évolution majeure. Meta travaille actuellement sur l’intégration de thèmes de discussion variés, mettant ainsi fin à l’hégémonie du vert traditionnel sur les écrans d’ordinateur. Cette mise à jour logicielle promet d’aligner l’expérience utilisateur du navigateur sur celle des applications mobiles Android et iOS.

Une personnalisation poussée pour une interface WhatsApp sur mesure

Les utilisateurs disposeront prochainement de 49 options de couleurs différentes pour habiller leurs fenêtres de messagerie. Ce large panel permet de créer de nombreuses combinaisons chromatiques afin de rompre avec la monotonie visuelle actuelle. Chaque thème sélectionné modifie intelligemment la couleur des bulles de messages et adapte la teinte du fond d’écran pour garantir une harmonie esthétique parfaite.

Le déploiement de cette fonctionnalité offre une flexibilité totale. En effet, les internautes pourront définir un style graphique par défaut pour l’ensemble de leur interface ou attribuer une ambiance spécifique à chaque contact. Cette option facilite l’organisation visuelle, surtout lorsqu’on gère de nombreuses conversations simultanément. Pour ceux qui souhaitent optimiser leur usage, il est par ailleurs utile de savoir comment lire un message de groupe sans être vu, une astuce complémentaire pour gagner en confort et en discrétion.

Un choix esthétique strictement confidentiel

Contrairement aux systèmes de personnalisation présents sur Messenger ou Instagram, les thèmes de WhatsApp Web respectent la confidentialité de l’utilisateur. Le changement d’apparence reste purement local. Vos interlocuteurs ne perçoivent aucune modification sur leur propre écran lorsque vous changez de couleur. Cette approche garantit une liberté totale de relookage sans influencer l’expérience de vos contacts.

En outre, cette indépendance visuelle s’inscrit dans la philosophie de Meta visant à offrir plus de contrôle sur l’environnement de travail numérique. Alors que la plateforme s’ouvre à des publics de plus en plus jeunes, notamment avec l’arrivée de comptes supervisés pour les moins de 13 ans, l’ergonomie et la personnalisation deviennent des enjeux centraux pour fidéliser toutes les tranches d’âge.

Disponibilité et phase de déploiement

La fonctionnalité de thèmes pour WhatsApp Web se trouve actuellement en phase de développement actif. Selon les informations rapportées par les spécialistes de WABetaInfo, les tests débuteront prochainement via les versions bêta de l’application. Le grand public devra patienter encore quelques semaines avant de voir ces options apparaître dans les réglages officiels du service.

Cette mise à jour s’ajoute aux récents efforts de Meta pour moderniser sa version Web. Dernièrement, l’application a déjà accueilli les appels audio et vidéo directement depuis l’ordinateur. L’objectif final reste la parité fonctionnelle entre les différents supports pour assurer une transition fluide entre le smartphone et le poste de travail.