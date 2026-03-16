WhatsApp ouvre ses portes aux moins de 13 ans avec des comptes supervisés

Meta franchit une étape majeure dans l’évolution de ses services de messagerie. L’entreprise lance officiellement des comptes WhatsApp spécifiquement conçus pour les enfants de moins de 13 ans. Jusqu’à présent, l’application imposait une limite d’âge stricte pour protéger les plus jeunes. Désormais, les parents peuvent créer et gérer directement le profil de leur enfant. Cette nouveauté répond à une demande croissante des familles qui souhaitent initier leurs enfants à la communication numérique dans un cadre sécurisé.

Un contrôle total pour les parents

Le parent devient l’administrateur principal du compte de l’enfant. Il gère l’intégralité des paramètres de confidentialité depuis son propre smartphone. Un code PIN à six chiffres sécurise l’accès à ces options de contrôle. L’enfant ne peut pas modifier les réglages seul. Ce système garantit que les règles définies par les adultes restent en place en permanence.

Le processus d’installation nécessite la présence physique des deux appareils. Le parent doit scanner un QR code sur le téléphone de l’enfant pour lier les comptes. Cette méthode renforce la sécurité lors de la création du profil. Une fois le lien établi, le parent reçoit des alertes pour chaque activité importante sur le compte supervisé.

La sécurité des échanges repose sur une validation systématique des interlocuteurs. Les parents choisissent précisément qui peut envoyer des messages ou appeler l’enfant. Seuls les contacts approuvés apparaissent dans la liste de discussion. Les demandes provenant d’inconnus sont automatiquement bloquées ou soumises à une validation parentale.

Par ailleurs, l’accès aux groupes de discussion suit la même logique de protection. Un enfant ne peut pas rejoindre un groupe sans l’accord préalable de son tuteur. De même, le parent examine les détails du groupe avant de donner son autorisation. Cela évite l’exposition des jeunes utilisateurs à des communautés non modérées ou inappropriées.

Des fonctionnalités limitées pour plus de sécurité

WhatsApp simplifie l’interface pour se concentrer sur l’essentiel : les appels et les messages. Plusieurs fonctions classiques disparaissent sur ces comptes spéciaux. Les enfants n’ont pas accès aux chaînes d’information ni aux mises à jour de statut. Meta désactive également l’intelligence artificielle Meta AI et le partage de localisation en direct pour protéger la vie privée des mineurs.

Malgré cette surveillance, le contenu des messages reste confidentiel. Le chiffrement de bout en bout protège toujours les conversations privées. Meta ne peut pas lire les messages échangés entre l’enfant et ses proches. Les parents supervisent le cadre de la communication, mais ne surveillent pas le texte des discussions en temps réel.