Huawei AI Fabric 2.0 offre une percée majeure pour les centres de données

À l’occasion du MWC Barcelona 2026, Huawei a notamment attiré l’attention avec sa nouvelle solution Xinghe AI Fabric 2.0. En effet, cette innovation marque une étape majeure dans l’évolution des réseaux de centres de données pour l’ère de l’intelligence artificielle. Par conséquent, découvrons ensemble les points clés de cette annonce, qui, de plus, intéressera toutes les entreprises en recherche de performances accrues et de fiabilité.

La solution Huawei AI Fabric 2.0 : une avancée pour les centres de données

Huawei AI Fabric 2.0 révolutionne le secteur en reposant sur une architecture de réseau en trois niveaux. Cette solution regroupe l’AI Brain, AI Connectivity et les AI Network Elements. Elle intègre des technologies avancées pour accompagner la transformation intelligente des entreprises. Grâce à Rock-Solid 2.0, la fiabilité du réseau reste maximale avec trois niveaux de sécurité. L’architecture vise à accroître la puissance de calcul, essentielle à l’intelligence artificielle.

Des innovations majeures pour la fiabilité et l’automatisation

AI Fabric 2.0 apporte des fonctionnalités décisives pour automatiser et sécuriser les réseaux :

StarryWing Digital Map 2.0 propose trois niveaux d’automatisation.

propose trois niveaux d’automatisation. NetMaster permet de gérer chaque flux de réseau efficacement.

permet de gérer chaque flux de réseau efficacement. Xinghuan AI Turbo 2.0 garantit l’équilibrage des charges réseau.

garantit l’équilibrage des charges réseau. iFlashboot 2.0 offre un redémarrage en cinq secondes seulement.

Ces outils donnent aux entreprises un environnement numérique robuste, fiable et toujours opérationnel.

CloudEngine XH9230-128DQ-LC : premier commutateur refroidi par liquide

Parmi les produits phares, on retrouve le CloudEngine XH9230-128DQ-LC, le premier commutateur fixe de 51,2 T refroidi totalement par liquide. Cette innovation assure un refroidissement plus efficace que ce qu’offre le reste du marché. Ce commutateur double la capacité d’une armoire grâce à l’installation de huit unités, optimisant ainsi l’espace et la puissance.

Les modules optiques StarryLink : performance et transmission renforcées

Huawei lance également la gamme StarryLink 800GE/400GE avec une fiabilité inégalée. Ces modules optiques assurent une transmission à très longue distance, répondant parfaitement aux besoins des centres de données modernes. Sur son stand, Huawei a exposé toute sa gamme 800GE, avec les commutateurs CloudEngine XH16800, XH9330 et XH9320, tous conçus pour offrir vitesse et performance à chaque connexion.

En résumé, Huawei AI Fabric 2.0 ouvre une nouvelle ère pour les réseaux de centres de données. Sa fiabilité, son automatisation et ses innovations matérielles renforcent la compétitivité des entreprises à l’ère de l’intelligence artificielle. Ces avancées témoignent de l’engagement constant de Huawei envers l’innovation et la collaboration mondiale.

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