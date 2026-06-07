Meta déploie officiellement sa formule payante Instagram Plus à l’échelle mondiale

Le géant des réseaux sociaux concrétise sa nouvelle stratégie commerciale. Après avoir laissé filtrer ses intentions le mois dernier, la maison mère Meta vient de lancer officiellement son abonnement Instagram Plus partout dans le monde. Cette formule payante s’accompagne de fonctionnalités inédites. Elles sont principalement axées sur la visibilité des contenus et la personnalisation de l’expérience utilisateur.

Une visibilité accrue et une meilleure gestion des stories

Les créateurs et les utilisateurs désireux d’élargir leur audience disposent désormais d’outils spécifiques grâce à ce forfait. L’option « Story Spotlight« , par exemple, place le profil de l’abonné en priorité auprès de ses contacts. Quant à la fonction « Story Extend« , elle double la durée de vie des publications éphémères. Ces dernières restent visibles pendant 48 heures au lieu des 24 heures habituelles.

Meta propose également des options de ciblage beaucoup plus fines pour Instagram Plus, la formule premium à petit prix de Meta. Les abonnés peuvent concevoir plusieurs listes d’audiences distinctes et sélectionner précisément quel groupe aura accès à une story spécifique. La plateforme enrichit son interface avec un outil de prévisualisation, des statistiques avancées mesurant le taux de revisionnage des stories, ainsi qu’un moteur de recherche intégré pour analyser la liste des spectateurs. Enfin, pour les utilisateurs soucieux de l’esthétique de leur grille principale, l’application permet désormais de publier un contenu directement sur le profil ou dans les « Highlights » (contenus à la une) sans passer par le fil d’actualité général.

Des outils de personnalisation exclusifs pour les abonnés Instagram Plus

Au-delà des algorithmes de visibilité, cette formule payante intègre des éléments cosmétiques pour permettre aux utilisateurs de se démarquer. Par exemple, les souscripteurs ont la possibilité de modifier l’icône de l’application sur l’écran d’accueil de leur smartphone et de choisir des polices de caractères spécifiques pour personnaliser leur biographie.

La plateforme permet également de figer jusqu’à six publications en haut de la grille de profil, contre trois auparavant. Lors des interactions quotidiennes, les abonnés peuvent envoyer des « super cœurs » animés lorsqu’ils réagissent aux stories de leurs amis.

Meta propose cet abonnement au tarif de 3,99 dollars par mois et promet déjà l’intégration de nouvelles capacités exclusives au cours des prochains mois. Ce lancement intervient dans un contexte économique particulier pour le groupe. Pour rappel, plusieurs grandes marques suspendent leurs publicités sur Instagram. Cela pousse l’entreprise à diversifier ses sources de revenus directes auprès de sa base d’utilisateurs. Avec ce tarif agressif, le réseau social cherche à capter une large audience.