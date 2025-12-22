Riot Games prépare la plus grande refonte de l’histoire de League of Legends

Le célèbre MOBA de Riot Games entre dans une nouvelle ère. Après plus de quinze ans d’existence, League of Legends va se refaire peau neuve dans les prochains mois. Lors du dernier Dev Talk consacré à l’avenir du jeu, Riot Games a annoncé une refonte d’envergure après la saison 2026, la plus ambitieuse jamais entreprise depuis le lancement du titre. Au menu : une transformation profonde, visant à moderniser l’expérience et rendre le jeu accessible à tous. Plus de détails ci-dessous.

Pas de League of Legends 2

Tout d’abord, Riot Games a tenu à éclaircir un point majeur : il n’y aura pas de “League of Legends 2”. Le studio rassure sa communauté en affirmant que cette refonte se fera au sein du jeu actuel, avec la conservation des comptes, des contenus et de la progression des joueurs. L’objectif du studio est de faire évoluer League of Legends pour les années à venir, sans fragmenter sa base de joueurs ni rompre avec l’ADN du jeu.

Parmi les changements les plus attendus figure la refonte complète du client. Longtemps critiqué pour son instabilité, il sera remplacé par une interface directement intégrée à l’expérience en jeu. Cette évolution vise à améliorer la fluidité de navigation, la stabilité globale et la cohérence entre les phases hors match et le gameplay.

Autre pilier de cette transformation : une refonte visuelle complète de la Faille de l’Invocateur. Selon Riot, la map bénéficiera de nouveaux visuels modernes, accompagnés de changements de gameplay, sans toutefois en dévoiler les détails à ce stade. Le studio promet une approche mesurée, cherchant à moderniser l’environnement tout en conservant les repères essentiels des joueurs compétitifs.

Riot entend également s’attaquer à l’un des défis majeurs de League of Legends : son accessibilité. La refonte post-2026 inclura une amélioration significative de l’expérience des nouveaux joueurs, avec un onboarding repensé, ainsi que des ajustements sur certains systèmes clés comme la préparation de match et les runes.

Prévu pour un déploiement progressif à partir de 2027, ce projet — parfois désigné sous le nom de code League Next — marque une nouvelle étape stratégique pour League of Legends. D’ici là, le studio a promis de communiquer davantage tout au long de l’année 2026, à mesure que les contours de cette refonte se précise.

Revivez l’annonce de la refonte de League of Legends dans la vidéo ci-dessous :