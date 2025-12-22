Ella Mental débarque dans Invincible VS : tout ce qu’il faut savoir sur le DLC

D’abord Cecil Steadman, puis Robot et Monster Girl, et maintenant, Ella Mental : Invincible VS, le jeu de combat inspiré de l’univers d’Invincible accueille à nouveau une nouvelle combattante. Dévoilée lors des Game Awards 2025, cette héroïne embarque un gameplay original, apportant ainsi une touche inédite à la roster du jeu. Fans de jeux de baston, marquez vos calendriers : ce sera pour avril 2026.

Voir également : Poly Fighter : ce nouveau jeu de combat embarque un nouveau concept en poche

Ella Mental : un personnage créé spécialement pour Invincible VS

Contrairement aux personnages emblématiques de la série et des comics, Ella Mental est une création originale développée par Robert Kirkman et Cory Walker pour Invincible VS. Pour incarner la combattante, les développeurs ont choisi Tierra Whack, artiste et rappeuse renommée, dont la voix donne vie à l’héroïne dans le jeu.

Ella Mental se distingue par sa maîtrise des quatre éléments naturels : terre, air, feu et eau. Cette polyvalence se traduit par des mécaniques de combat innovantes :

Roches et barrières de terre pour contrôler l’espace et défendre ses alliés.

pour contrôler l’espace et défendre ses alliés. Attaques de feu et combos élémentaires pour enchaîner des offensives spectaculaires.

Enfin, elle peut combiner plusieurs éléments en une fois, lui permettant d’adapter son gameplay selon les situations. Cette approche multi‑élémentaire permet aux joueurs de choisir entre un style défensif ou agressif, créant des possibilités tactiques inédites par rapport aux autres personnages du jeu.

Découvrez le trailer de gameplay d’Ella Mental dans la vidéo ci-dessous :

Enfin, si Ella Mental a été conçue pour Invincible VS, les créateurs n’excluent pas qu’elle apparaisse dans d’autres médias de l’univers Invincible. Attendons-nous donc de la voir dans les comics, et pourquoi pas dans la série animée de Prime Video.

Bien qu’elle fasse l’effet d’un DLC, Ella Mental sera bel est bien incluse dans la roster de base d’Invincible VS à son lancement. Ce dernier comporte à ce moment 18 combattants jouables, dont des incontournables telles qu’Invincible, Omni-Man ou encore Atom Eve. Le jeu de combat sera disponible dès le 30 avril 2026 sur PS5, Xbox Series X|S et PC.