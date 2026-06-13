Hanshow xPilot : une avancée remarquable pour les magasins connectés

Hanshow dévoile xPilot, une solution innovante destinée à transformer la gestion en magasin. Avec l’aide de Microsoft, ce nouvel assistant d’exécution opérationnelle vise à moderniser le commerce physique. Grâce à l’intelligence artificielle, les enseignes peuvent optimiser l’efficacité en magasin en temps réel et automatiser leurs processus au quotidien.

Hanshow xPilot : une révolution de l’intelligence en magasin

Avec xPilot, Hanshow propose bien plus qu’un simple assistant. Cette plateforme intelligente collecte en temps réel les données des étagères connectées, des robots autonomes ou encore des systèmes opérationnels. Ces informations sont transformées en actions automatiques, ce qui permet aux équipes de gagner du temps et d’être plus réactives.

Collaboration avec Microsoft : des données à l’action instantanée

Le succès de xPilot repose sur la coopération entre Hanshow et Microsoft. Basé sur Microsoft Azure et Microsoft Fabric, xPilot unifie les données métiers de chaque magasin. Les AI Agents issus de Microsoft Foundry analysent ces données pour aider les magasins à prendre les meilleures décisions en un instant. Cette méthode permet d’agir immédiatement sur les signaux détectés en rayon, et d’améliorer la cohérence des actions dans tous les points de vente.

Une visibilité opérationnelle en temps réel pour les enseignes

Grâce à xPilot, les responsables de magasin disposent de heatmaps en temps réel. Ils visualisent plus facilement la disponibilité des produits, la conformité aux planogrammes, ou encore la performance des ventes. Des alertes leur permettent de réagir vite en cas de problème. La plateforme s’intègre aussi avec les outils déjà présents, que ce soit pour le merchandising ou la gestion de stocks. Résultat : moins de pertes, plus d’efficacité et une gestion plus intelligente du réseau.

Pour conclure, Hanshow xPilot marque une avancée décisive pour la grande distribution. Grâce à l’IA et à la collaboration avec Microsoft, le commerce gagne en agilité et prépare le magasin du futur. Les premiers retours, notamment chez Rainbow, montrent une amélioration de la réactivité et une simplification des tâches quotidiennes. L’avenir s’annonce donc prometteur pour ceux qui misent sur cette nouvelle technologie.

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