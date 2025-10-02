Eightco Holdings marque une avancée majeure dans l’identité numérique

Eightco Holdings fait un pas de géant dans le monde de l’identité numérique. Leur initiative ambitieuse veut révolutionner la manière dont nous prouvons notre humanité en ligne. Grâce à des technologies de pointe et à une adoption rapide, la société vise à créer un réseau mondial sécurisé et fiable.

l’initiative « power of 8 » : un cap vers 8 milliards d’humains vérifiés

Le projet « Power of 8 » lancé par Eightco Holdings mise sur l’envergure globale. L’objectif est de vérifier 8 milliards d’humains à travers la plateforme Worldcoin. Ce programme prévoit de distribuer jusqu’à 800 millions de tokens Worldcoin (WLD). Depuis le lancement récent de la trésorerie Worldcoin, plus de 1,9 million de nouveaux individus ont rejoint le réseau, atteignant maintenant 16,9 millions de personnes vérifiées. Le but affiché est ambitieux : atteindre 100 millions d’utilisateurs d’ici un an.

worldcoin : la vérification humaine numérique via la blockchain

La solution proposée par Eightco Holdings repose sur la blockchain. Ce choix technologique permet de sécuriser l’identité digitale tout en assurant confidentialité et confiance. Grâce à la technologie brevetée « Orb », chaque usager peut prouver son unicité sans partage de données sensibles. La vérification numérique permet ainsi de lutter contre la fraude et garantit que chaque jeton revient à une personne réelle. Sam Altman, cofondateur de Worldcoin, insiste sur l’importance de cette avancée dans un monde où l’intelligence artificielle prend une place majeure.

perspectives économiques et ambitions d’eightco holdings

La vision de Eightco Holdings ne s’arrête pas là. La société prévoit que la preuve de l’humain deviendra l’un des secteurs les plus dynamiques de la cybersécurité mondiale, avec un potentiel de dizaines de milliards de dollars. L’intégration de l’identité numérique et des actifs numériques, tel que le Worldcoin, crée une nouvelle infrastructure pour l’économie digitale. De nombreux investisseurs majeurs soutiennent déjà ce projet d’envergure, misant sur une croissance rapide et durable.

En somme, Eightco Holdings pose les bases d’un futur où l’identité numérique fiable et la vérification de l’humain seront centrales dans les échanges en ligne. Avec « Power of 8 », l’entreprise démontre sa volonté de participer activement à une révolution numérique éthique, sécurisée et inclusive pour tous. Ce projet pourrait bien transformer à jamais notre rapport à l’internet et au numérique.

