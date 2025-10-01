Epic Games Launcher, le plus grand rival de Steam

Dans le monde du jeu PC, un nom règne en maître sur le marché numérique : Steam. Mais ces dernières années, un nouveau venu est arrivé sur la scène, et il frappe bien au-dessus de son poids. Epic Games Launcher est passé d’un simple distributeur de Fortnite à l’un des principaux rivaux de l’empire de longue date de Valve.

Comment Epic est-il passé du statut d’outsider à celui de poids lourd ? Analysons la situation.

L’histoire débute avec beaucoup de jeux gratuits

Epic n’est pas précisément arrivé discrètement sur le devant de la scène. Il a marqué les esprits avec une stratégie qui a fait sensation : offrir des jeux gratuits chaque semaine. Que ce soit pour des succès de grande envergure tels que Control et GTA V, ou pour des jeux indépendants très prisés comme Celeste, cette multitude de jeux gratuits s’est transformée en un phénomène culturel.

Cette approche offensive a non seulement séduit de nouveaux usagers, mais les a aussi encouragés à revenir. À l’inverse des démos ou essais temporaires, ces jeux étaient à vous pour une durée illimitée. Du jour au lendemain, des utilisateurs qui n’avaient jamais lancé Epic Games Launcher se connectaient chaque semaine simplement pour récupérer leur récompense gratuite. Et quand vous demandez des cadeaux, il est beaucoup plus probable que vous parcouriez le site et possiblement même que vous fassiez un achat.

Pour ceux qui veulent financer leur prochaine acquisition, les joueurs ont à leur disposition de robustes options en dehors des méthodes de paiement classiques. Par exemple, nombreux sont ceux qui se réfèrent à la carte cadeaux PayPal sur Eneba, un moyen adaptable pour alimenter leurs comptes sur diverses plateformes, y compris Epic.

Le partage des revenus qui a tout changé

Epic n’a pas uniquement séduit les joueurs, il a aussi suscité l’intérêt des développeurs. Pourquoi ? Par le biais de sa répartition des revenus en 88/12. Contrairement à Steam qui retient 30% des recettes d’un jeu, Epic ne prend que 12%, ce qui offre la possibilité de redistribuer plus d’argent à ceux qui sont véritablement à l’origine des jeux.

Cette mesure a suscité un tremblement de terre dans le secteur industriel. Du jour au lendemain, les développeurs indépendants ont manifestement eu un intérêt financier à proposer leurs jeux en exclusivité sur la plateforme Epic, du moins pour une durée limitée. Des jeux très populaires tels que Metro Exodus et Borderlands 3 ont même rejoint Epic pour devenir des exclusivités dès leur sortie.

Fonctionnalités : enfin du changement

Une des premières objections notables à l’encontre du lanceur Epic Games concernait son absence de fonctionnalités fondamentales comme les listes de souhaits, les forums, les critiques des utilisateurs et la compatibilité avec les mods. Mais Epic a su prêter l’oreille. Graduellement mais de manière sûre, le lanceur a acquis des fonctionnalités indispensables qui l’ont orienté vers une véritable alternative à Steam, et non plus vers une simple plateforme temporaire.

Sauvegardes dans le nuage ? Formées. Réussite ? C’est bien. Mode déconnecté ? On vous l’a donné. Il n’est pas encore aussi solide que Steam, mais la différence se diminue rapidement.

En outre, Epic propose une fonctionnalité que Steam n’est pas en mesure de fournir : une intégration poussée d’Unreal Engine. Cela signifie que l’écosystème est fortement interconnecté, depuis les outils de création jusqu’aux plateformes de distribution. C’est un atout considérable pour les développeurs.

Quelle suite pour la guerre des lanceurs ?

Epic ne se limite plus à répondre, elle prend désormais les devants. L’entreprise a dévoilé ses intentions futures : des outils plus orientés vers la communauté, une réorganisation améliorée de la bibliothèque et même une avancée multiplateforme pour l’ensemble de ses jeux.

Et n’oublions pas ses aspirations dans l’univers du métaverse. Avec Epic en charge de concerts virtuels, de plateformes sociales comme Fortnite Party Royale et d’événements numériques, le lanceur a le potentiel de se transformer en quelque chose de plus que juste une boutique : il pourrait se muer en une véritable plateforme de divertissement.

Le mot de la fin

Que vous l’aimiez ou le détestiez, Epic Games Launcher est bien là pour durer. Il a déjà conquis une part significative du marché des jeux sur PC et ne montre pas de signe d’essoufflement. La stratégie d’Epic, qui repose sur des jeux gratuits, des modèles de revenus plus justes et une focalisation sur les développeurs, est élaborée en vue du long terme.

Prêt à jouer votre prochaine partie ou à reconstituer votre portefeuille ? Eneba est présent pour vous apporter son assistance. Avec des tarifs concurrentiels et des alternatives de règlement comme les cartes cadeaux PayPal, c’est une méthode astucieuse pour rester en avance.