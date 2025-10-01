Netflix : voici les séries et films disponibles en octobre 2025

Octobre 2025 s’annonce comme un mois particulièrement chargé pour les abonnés Netflix. En effet, le service de streaming continue de renforcer son catalogue. Il propose des films cultes, des séries inédites et des documentaires exclusifs. Ainsi, de quoi satisfaire tous les goûts, entre frissons d’Halloween, blockbusters hollywoodiens et retours très attendus.

Ce mois-ci s’annonce aussi intéressant que le mois de septembre , on retiendra notamment l’arrivée de la saison 4 de The Witcher, événement majeur pour les fans de fantasy. Les amateurs de musique urbaine attendront avec impatience la nouvelle saison de Nouvelle École, qui reviendra le 31 octobre. Côté cinéma, Black Adam, Kill Bill volumes 1 et 2 ou encore Le Projet Blair Witch viendront renforcer la section films d’action et d’horreur. Et comme toujours, Netflix n’oublie pas les curieux avec des documentaires variés. On y trouve aussi bien la mafia de Philadelphie que les coulisses de Victoria Beckham.

Découvrons sans plus attendre le calendrier complet des sorties Netflix pour le mois d’octobre 2025.

1er octobre : une salve de films cultes

Le mois démarre fort avec plusieurs films marquants. On retrouve Zero Dark Thirty, plongée intense dans la traque de Ben Laden. Mais on découvre aussi des choix plus légers comme Sonic le film ou la comédie Rien que pour vos cheveux. Les amateurs de frissons ne seront pas oubliés avec Insidious : la dernière clé, tandis que les cinéphiles pourront savourer Inside Llewyn Davis, œuvre des frères Coen.

2 au 5 octobre : entre magie et retrouvailles

Le 2 octobre marque le retour d’une licence culte avec Winx Club : La magie est de retour. Le lendemain, place à l’horreur avec Monstre : L’histoire d’Ed Gein, une série glaçante. Les curieux pourront aussi découvrir Nouvelle École : Et après ? Réussir ou mourir, un documentaire sur le parcours des candidats.

Le 4 octobre, l’animation est mise à l’honneur avec Ranma 1/2 : Saison 2, accompagnée de Les Nouvelles Aventures de Cendrillon. Enfin, le 5 octobre propose un format plus léger avec Pour le meilleur et à l’aveugle : Les retrouvailles, émission de télé-réalité autour de l’amour.

7 au 10 octobre : horreur et enquêtes

Le 7 octobre, on se met directement dans l’ambiance d’Halloween avec le grand classique Halloween. Le 8, la série Néro débarque, accompagnée du film de science-fiction Species.

Le 9, Netflix joue la carte de la diversité : Boots (série), le documentaire sur Victoria Beckham et la série mystérieuse The Resurrected. Enfin, le 10 octobre met à l’honneur le true crime avec Mon père, le serial killer et La Disparue de la cabine 10, sans oublier le très attendu Moi, moche et méchant 4, qui séduira les familles.

14 au 19 octobre : action et sport

Le 14 octobre signe l’arrivée de Splinter Cell : Deathwatch, adaptation attendue de la célèbre licence vidéoludique. Le 16, place au sport et à la diplomatie : Cinq Majeur : Saison 2 et La Diplomate : Saison 3 seront disponibles, tandis que les amateurs de frissons pourront revoir Sans un bruit 1 & 2.

Le 17, le documentaire La Voisine idéale s’intéresse à une histoire intrigante. Puis, les 18 et 19 octobre, on passe au cinéma avec Roméo + Juliette, À bras ouverts, et surtout le blockbuster Black Adam.

20 au 23 octobre : grands classiques et nouveautés

La semaine suivante est marquée par de grands films cultes. Le 20 octobre, Kill Bill volumes 1 et 2, American Psycho, Lettres à Juliette et Le Projet Blair Witch enrichissent le catalogue.

Le 22 octobre, direction l’Italie avec Le Monstre de Florence (série) et le documentaire Mob War : Philadelphie contre la mafia, complétés par le film Coupez !. Enfin, le 23 octobre, place à la nouveauté avec la saison 2 de Nobody Wants This et le film The Elixir.

24 au 29 octobre : du suspense à la télé-réalité

Le 24 octobre, Netflix propose A House of Dynamite, S.W.A.T. : Saison 7 et Démineurs, de quoi séduire les fans d’action. Le 26, deux films viennent enrichir la plateforme : La contamination et Le Caire confidentiel.

Le 29, on change de registre avec Ballad of a Small Player et le retour de la télé-réalité à succès Selling Sunset : Saison 9.

30 et 31 octobre : un final spectaculaire

La fin du mois se clôture en beauté. Le 30 octobre, la plateforme sort l’artillerie lourde avec Amsterdam Empire, la très attendue saison 4 de The Witcher, et le documentaire Alien : La demoiselle de la mort.

Enfin, le 31 octobre, les amateurs de musique retrouveront Nouvelle École : Saison 4, tandis que Reprise : Saison 2 et Le fantôme de Canterville viendront compléter une fin de mois déjà explosive.

Avec ce calendrier d’octobre 2025, Netflix frappe un grand coup. Entre blockbusters récents, films cultes et séries attendues, difficile de ne pas trouver son bonheur. Les amateurs de fantastique guetteront The Witcher, les passionnés de hip-hop se tourneront vers Nouvelle École, et les fans de frissons se régaleront avec Halloween, Insidious ou Le Projet Blair Witch.

Netflix confirme ainsi sa stratégie : proposer une offre éclectique et dense, capable de séduire tous les publics. Une rentrée chargée qui devrait occuper vos soirées d’automne sans aucun problème. Et si vous n’avez pas encore d’abonnement Netflix, une astuce ici !