Netflix : voici les séries et films disponibles en septembre 2025

Le mois de septembre 2025 s’annonce chargé pour les abonnés de Netflix. La plateforme de streaming continue d’enrichir son catalogue avec de nouvelles séries, films et documentaires. De grands classiques reviennent, comme la saga Fast and Furious ou le culte Will Hunting, mais aussi des suites très attendues, à l’image de Mercredi – Saison 2, Partie 2 et Alice in Borderland – Saison 3.

Côté créations originales, Netflix mise encore sur la diversité. Entre le film romantique French Lover, le thriller El Refugio Atómico ou encore la nouvelle série documentaire Terrifiante nature, chacun devrait trouver de quoi remplir ses soirées. On notera aussi la diffusion d’événements spéciaux, comme le combat de boxe Canelo Álvarez vs Terence Crawford, preuve que la plateforme veut séduire bien au-delà de la fiction.

Dans cet article, nous vous proposons de découvrir, date par date, toutes les nouveautés prévues en septembre 2025. Préparez vos agendas, il y aura de quoi binge-watcher !

Les grands retours et les suites attendues

Dès le 1er septembre, comme le mois dernier, Netflix frappe fort avec le retour de films cultes. On retrouve Charlie’s Angels 2 : Les Anges se déchaînent, ainsi que plusieurs longs-métrages devenus incontournables comme Le Stratège, 30 ans sinon rien ou encore La Source. Les amateurs de sagas seront également servis, puisque l’intégralité des premiers Fast and Furious (du 1 au 7, sans oublier Hobbs & Shaw) débarque le 2 septembre.

Côté séries, le mois s’annonce intense. Le 3 septembre marque le retour d’un des plus gros succès récents de la plateforme, avec la sortie de Mercredi – Saison 2, Partie 2. Quelques jours plus tard, le 4 septembre, les fans de l’univers Pokémon pourront découvrir la suite de La réceptionniste Pokémon : Mission 1 Partie 2.

Autre sortie très attendue, le 25 septembre verra le grand retour de Alice in Borderland – Saison 3, accompagnée de nouvelles séries comme House of Guinness et Indociles.

Films inédits et créations originales

Netflix ne se contente pas de recycler ses classiques. La plateforme mise aussi sur de nouveaux contenus originaux. Parmi eux, on note le film romantique French Lover, disponible dès le 26 septembre. Dans un registre beaucoup plus sombre, le thriller El Refugio Atómico viendra s’ajouter au catalogue le 19 septembre, aux côtés du film d’horreur Haunted Hotel Munich et du désormais culte Get Out.

Les amateurs de comédie pourront se tourner vers Supercondriaque, disponible le 17 septembre, tandis que Entre amis, prévu le 6 septembre, promet un ton plus léger. Pour les passionnés de cinéma engagé, le film BlackKklansman – J’ai infiltré le Ku Klux Klan fera également son entrée le 18 septembre.

En fin de mois, Netflix proposera une sélection de films marquants comme Sans filtre, Snow Therapy et The Square, tous attendus le 28 septembre.

Documentaires et événements spéciaux

Septembre ne sera pas seulement marqué par la fiction. Les amateurs de documentaires auront aussi de quoi faire. Dès le 10 septembre, Netflix diffusera Qui est Charlie ? Tout sur Mr. Sheen, suivi de Dans les filets du voleur de Facebook, disponible le 12 septembre. La fin du mois sera rythmée par Terrifiante nature, un documentaire inédit prévu le 30 septembre.

Mais la surprise vient surtout du côté du sport. Le 14 septembre, Netflix diffusera en direct un combat de boxe très attendu : Canelo Álvarez vs Terence Crawford. Une première qui montre que la plateforme continue d’élargir son champ d’action bien au-delà des séries et films traditionnels.

Un mois de septembre riche et varié

Avec ce programme, Netflix confirme sa volonté de proposer un catalogue riche, capable de séduire tous les publics. Entre blockbusters, séries à suspense, films romantiques et documentaires engagés, chacun devrait trouver son bonheur. Les sorties phares comme Mercredi – Saison 2, Partie 2 ou Alice in Borderland – Saison 3 devraient attirer l’attention, mais les films originaux comme French Lover ou le thriller El Refugio Atómico pourraient bien créer la surprise.

En clair, septembre sera l’un des mois les plus denses de l’année sur la plateforme. Préparez vos soirées, car il y aura largement de quoi remplir vos playlists Netflix. Et si vous n’avez pas encore d’abonnement Netflix, une astuce ici !