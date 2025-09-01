TUTO – Comment installer votre carte d’identité, permis, carte Vitale et carte grise sur votre smartphone ?

La dématérialisation des documents officiels avance à grands pas en France. Désormais, il est possible d’avoir sa carte d’identité, son permis de conduire, sa carte Vitale et même sa carte grise directement sur son smartphone. Cette évolution facilite les démarches du quotidien et évite bien des oublis. Grâce à des applications comme France Identité ou Appli Carte Vitale, vous pouvez sécuriser vos données et les présenter facilement en cas de contrôle ou de rendez-vous médical. Ce tutoriel vous guide pas à pas pour installer vos documents officiels sur votre téléphone, en toute simplicité.

Installer sa carte d’identité numérique avec France Identité

Pour commencer, il faut posséder la nouvelle carte d’identité électronique (CNI-e), au format carte bancaire. Si vous avez encore l’ancien modèle, vous pouvez demander un renouvellement anticipé via le site de l’ANTS. Une fois la CNI-e en main, téléchargez l’application France Identité sur votre smartphone compatible NFC. Elle est disponible sur Android (version 11 minimum) et iOS (version 16 ou plus).

L’application vous guide pour associer votre carte physique à votre téléphone. Il faut d’abord scanner le code CAN situé sur la carte, puis la placer contre le dos du smartphone pour lire la puce. Une fois les données importées, vous définissez un code personnel à 6 chiffres. Ce code servira à valider chaque usage de votre identité numérique. Vous pourrez ensuite présenter votre carte via un QR code ou une connexion NFC lors d’un contrôle, d’un retrait de colis ou d’une location de voiture.

Ajouter son permis de conduire dans l’application France Identité

Le permis de conduire peut aussi être intégré dans France Identité, à condition d’avoir déjà activé votre carte d’identité numérique. Pour cela, il faut récupérer une attestation de droits à conduire sécurisée (ADCS) sur le site « Mes Points Permis ». Une fois connecté, téléchargez le document contenant un QR code officiel.

Ouvrez ensuite France Identité sur votre smartphone et scannez le QR code. Si les informations du permis correspondent à celles de votre carte d’identité, l’importation se fait automatiquement. Vous pourrez alors présenter votre permis numérique lors d’un contrôle routier, en approchant votre téléphone du terminal des forces de l’ordre. Ce format simplifie aussi les démarches auprès des agences de location ou pour prouver vos droits à conduire en ligne.

Activer sa carte Vitale numérique avec l’application dédiée

La carte Vitale numérique est disponible via l’application officielle « Appli Carte Vitale », proposée par l’Assurance Maladie. Depuis mars 2025, tous les assurés disposant d’une CNI-e peuvent l’activer, quel que soit leur lieu de résidence. Pour les autres, le déploiement se poursuit progressivement selon les régions. L’application est compatible avec Android et iOS, mais nécessite un smartphone récent et sécurisé.

Si vous avez déjà une identité numérique via France Identité, l’activation est rapide. L’application vous redirige vers France Identité pour vérifier votre identité, puis revient vers Carte Vitale une fois la validation faite. Si vous n’avez pas encore de CNI-e, une vérification par vidéo selfie est proposée. Une fois activée, la carte Vitale numérique peut être utilisée chez les professionnels de santé via un QR code ou la technologie NFC. Elle transmet vos droits et informations de manière sécurisée, comme la carte physique.

Intégrer sa carte grise dans France Identité

La carte grise peut également être ajoutée à votre portefeuille numérique. Pour cela, ouvrez France Identité et cliquez sur le bouton « + » au centre de l’écran. Sélectionnez « Certificat d’immatriculation de véhicule » et suivez les étapes indiquées. Vous devrez renseigner les informations de votre carte grise, saisir votre code personnel, puis lire la carte via NFC.

Ce service fonctionne uniquement pour les véhicules immatriculés après 2009, avec une plaque au format AA-123-AA. Il est compatible avec les voitures particulières, les motos, les cyclomoteurs et certains tricycles. Une fois la carte grise numérique activée, vous pouvez l’utiliser pour prouver la propriété du véhicule, faciliter les démarches d’assurance ou préparer une revente. Comme pour les autres documents, il est conseillé de conserver la version physique en parallèle.

Ce qu’il faut savoir sur les limites des documents numériques

Tous ces documents numériques sont protégés par des systèmes de chiffrement avancés. La puce de la CNI-e contient vos données de manière sécurisée, et l’accès via smartphone est contrôlé par un code personnel. Même en cas de vol du téléphone, personne ne peut utiliser votre identité sans ce code. De plus, vous pouvez désactiver votre identité numérique à distance en cas de besoin.

Cependant, certaines limites subsistent. En effet, la carte d’identité numérique n’est pas encore acceptée pour les contrôles aux frontières ou l’embarquement en avion. De plus, le permis numérique ne remplace pas totalement le document papier, surtout en cas de panne ou d’incompatibilité technique. Et la carte Vitale numérique dépend encore du matériel des professionnels de santé. Il est donc recommandé de garder les versions physiques à portée de main, au moins pendant la phase de transition.

