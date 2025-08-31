Solo Leveling: Arise OVERDRIVE : la date de sortie et les détails du gameplay sont dévoilés

Enfin, les fans de l’univers Solo Leveling peuvent enfin marquer leur calendrier ! Après plusieurs mois de teasing, Netmarble lève enfin le voile sur la date de sortie officielle de Solo Leveling: Arise OVERDRIVE. Le studio sud-coréen a également partagé de nouveaux détails sur le gameplay de son Action RPG, au grand plaisir des aficionados de la franchise. On vous dit tout !

Dévoilé pour la première fois lors du Xbox Game Showcase en juin, Solo Leveling: Arise OVERDRIVE a dévoilé son genre aux fans du célèbre manhwa. Il aura fallu attendre jusqu’à hier pour que Netmarble dévoile quelques détails de son prochain action RPG, avec cette fois une date de sortie à la clé.

Selon le studio sud-coréen, Solo Leveling: Arise OVERDRIVE sortira en deux phases. La première verra le lancement du jeu sur Xbox PC et Steam le 17 novembre 2025. Quant à la seconde phase, elle verra le jeu arriver sur Xbox Series X|S et PlayStation 5 en 2026, bien que la date précise reste à confirmer. Netmarble a également assuré aux fans que le jeu est un RPG autonome, offrant une expérience de jeu et un système de progression complètement différents du jeu mobile.

Autre précision : il n’y aura pas d’éléments gacha ou RNG dans Solo Leveling: Arise OVERDRIVE. Les joueurs pourront acquérir la plupart des objets et des cosmétiques grâce à l’artisanat et à sa progression dans l’histoire du jeu. L’action RPG a également intégré une autre nouveauté : l’outil de personnalisation. Pour la première fois, les fans de Sung Jinwoo pourront modifier son apparence grâce à différentes coiffures et tenues.

En ce qui concerne l’expérience multijoueur, les joueurs pourront former des équipes de quatre pour chasser des monstres. Chaque équipe peut explorer des donjons et affronter des boss dans un gameplay nerveux proposant de nouveaux mécanismes, notamment l’OVERDRIVE. Ce dernier déclenche un coup ultime unique lorsque certaines conditions sont remplies en cours de combat.

Alors, impatients ? Si vous l’êtes, vous pouvez déjà précommander Solo Leveling: Arise OVERDRIVE dès maintenant sur Steam. Vous bénéficierez ainsi d’un accès anticipé de trois jours à partir du 14 novembre.

En attendant, voici la bande-annonce du jeu :