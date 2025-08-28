Gamescom 2025 : un nouveau jeu LEGO Batman arrive ! 

La cérémonie d’ouverture de la Gamescom de cette année a été riche en révélations, mais une des plus surprenantes reste l’annonce d’un prochain jeu LEGO. Cette fois, les petites briques s’aventurent dans les rues sombres de Gotham City dans LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight. On a eu également droit à un trailer et une fenêtre de sortie !

Voir aussi : Goddess of Victory: NIKKE accueille Resident Evil dans un crossover

Lors de la présentation Opening Night Live de la Gamescom, Traveller’s Tales annonce une nouvelle entrée dans la franchise LEGO Batman. Intitulée LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight, il est le premier titre LEGO Batman majeur depuis LEGO Batman 3: Beyond Gotham, sorti en 2014. Jonathan Smith, responsable du développement chez TT Games, a qualifié cette nouvelle aventure de “l’histoire essentielle et définitive de Batman”.

Ci-dessous la bande-annonce :

LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight suivra l’évolution de Bruce Wayne, depuis ses débuts à l’entraînement avec la Ligue des Ombres jusqu’à son combat contre le crime dans les rues de Gotham City. Son scénario reprendrait même certaines des meilleures intrigues des films, séries télévisées, bandes dessinées et jeux vidéo Batman.

Contrairement aux précédents volets, LEGO Batman: Legacy of the Dark Knight adopte une structure en monde ouvert. Gotham est divisée en quatre îles, dont la South Island, immense, dépasserait même la superficie de la ville présentée dans Batman: Arkham Knight. Le jeu sera jouable en mode solo ou en mode coopératif à deux joueurs. Outre le chevalier noir, les joueurs peuvent choisir les meilleurs amis de Batman en tant que personnages : Batgirl, Nightwing, Catwoman, Talia al Guhl et le commissaire Gordon. Chacun apportera son propre équipement et ses compétences spéciales, offrant aux joueurs une grande variété au cours de leur progression.

Face à Batman et ses compères apparaîtront plusieurs ennemis. La bande-annonce montre Batman combattant certains méchants notables de l’univers DC, notamment les versions modernes du Joker et de Bane. Selon Traveller’s Tales, des ennemis encore plus célèbres seront présents, notamment le Pingouin, Poison Ivy et Ra’s al Ghul. Les joueurs peuvent donc s’attendre à une galerie de méchants bien remplie lors du lancement du jeu en 2026.