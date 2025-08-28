TUTO – Voici comment utiliser le répondeur vocal de WhatsApp

WhatsApp continue d’enrichir ses fonctionnalités pour améliorer l’expérience utilisateur. Si l’application est surtout connue pour ses messages instantanés, elle propose aussi des appels audio et vidéo. Pourtant, une fonction essentielle manquait jusqu’à présent. Il s’agit de la possibilité de laisser un message vocal en cas d’appel manqué. Bonne nouvelle, cette option est enfin en cours de déploiement sur Android via le programme bêta. Elle transforme WhatsApp en véritable outil de communication complet, à la manière d’un téléphone classique. Voici comment en profiter et l’utiliser simplement.

Le répondeur vocal, une nouveauté attendue sur WhatsApp

Jusqu’à maintenant, lorsqu’un appel WhatsApp n’était pas décroché, l’utilisateur devait se contenter d’envoyer un message écrit ou vocal dans la conversation. Cela manquait de fluidité et ne permettait pas de réagir rapidement. Meta, la maison mère de WhatsApp, a donc décidé d’ajouter une fonction répondeur directement dans l’interface d’appel. Elle permet d’enregistrer un message vocal dès que l’appel est manqué, sans avoir à quitter l’écran.

Cette nouveauté est déjà disponible pour certains utilisateurs Android inscrits au programme bêta. Une icône « Enregistrer un message vocal » apparaît entre les boutons « Annuler » et « Rappeler ». Il est également possible d’accéder à cette option depuis la conversation liée à l’appel manqué. L’objectif est de simplifier la communication et éviter les allers-retours inutiles. Même si l’interface pourrait encore évoluer, la fonction semble prête pour un déploiement global.

Les étapes à suivre pour utiliser le répondeur vocal sur WhatsApp

Pour tester cette nouvelle fonctionnalité, ouvrez WhatsApp sur votre smartphone Android. Passez un appel à un contact et attendez qu’il ne réponde pas. Une fois l’appel terminé, vous verrez apparaître une nouvelle option sur l’écran : « Enregistrer un message vocal ». Appuyez dessus pour commencer l’enregistrement. Vous pouvez parler librement, comme si vous laissiez un message sur un répondeur classique. Une fois terminé, le message sera envoyé automatiquement dans la conversation.

Si vous ne voyez pas cette option, il est possible que votre version de WhatsApp ne soit pas encore à jour. Dans ce cas, vérifiez si vous êtes inscrit au programme bêta via le Play Store. Sinon, il faudra attendre la prochaine mise à jour officielle. À noter que WhatsApp n’a pas encore précisé la durée maximale d’un message vocal. Mais comme pour les messages vocaux classiques, il est probable que la limite soit suffisamment large pour transmettre une information claire et complète.

