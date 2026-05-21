TUTO – Comment réinitialiser un PC sur Linux ?

Votre ordinateur tourne au ralenti, des bugs mystérieux s’accumulent ou vous souhaitez simplement faire un grand ménage de printemps ? Vous avez alors certainement pensé à la solution radicale : la réinitialisation d’usine. Cependant, si vous cherchez un simple bouton « Restaurer » dans vos paramètres, vous risquez de chercher longtemps. En effet, contrairement à Windows ou macOS, le système d’exploitation au pingouin ne propose pas de commande magique en un clic pour tout effacer.

Pas de panique, car l’univers open source offre des alternatives bien plus propres et modulaires pour redonner une seconde jeunesse à votre machine. Que vous utilisiez Ubuntu, Linux Mint ou une autre distribution, repartir de zéro est un jeu d’enfant quand on possède la bonne méthode. Dans ce tutoriel, on vous explique pas à pas comment retrouver un système fluide, rapide et totalement purifié.

Sauvegarder vos données personnelles : une étape clé avant la réinitialisation de votre PC sous Linux

Avant de manipuler le cœur de votre système, vous devez impérativement sécuriser vos fichiers personnels sous peine de les perdre définitivement. Cette vérification initiale constitue le pilier d’une transition réussie et sans stress. Par conséquent, vous devez passer en revue l’ensemble de vos dossiers critiques comme vos documents professionnels, vos photos de famille ainsi que vos téléchargements récents.

Pour exécuter cette tâche, branchez un disque dur externe volumineux ou connectez-vous à votre espace de stockage cloud habituel. Transférez ensuite manuellement tous vos répertoires importants vers ce support sécurisé. Prenez également le temps de vérifier la validité de la copie avant de passer à l’étape suivante. Un oubli est vite arrivé, et une double vérification vous évitera de cuisants regrets.

La création de votre nouvelle clé USB d’installation

Puisqu’il n’existe pas de bouton de restauration natif, vous devez fabriquer votre propre support de secours pour réinstaller le système. Cette étape technique demande de la rigueur mais reste accessible à tous les profils d’utilisateurs. Elle nécessite simplement une clé USB vierge d’une capacité minimale de 8 Go et une connexion Internet stable.

Dans un premier temps, rendez-vous sur le site officiel de votre distribution Linux favorite, qu’il s’agisse d’Ubuntu ou de Linux Mint, puis téléchargez la dernière image ISO stable. Dans un second temps, récupérez un logiciel de flashage réputé comme BalenaEtcher, ou utilisez Rufus si vous préparez cette clé depuis un ordinateur équipé de Windows. Par la suite, connectez votre support amovible, lancez l’utilitaire, sélectionnez votre fichier ISO et lancez l’écriture pour créer votre support d’installation amorçable.

Le démarrage sur le support amovible et le formatage

Une fois votre clé USB prête et toujours connectée à la machine, vous devez forcer votre ordinateur à démarrer sur celle-ci plutôt que sur le disque dur interne. Cette manipulation demande de la réactivité lors de la phase de démarrage de l’ordinateur. Éteignez complètement votre PC, puis rallumez-le tout en tapotant immédiatement la touche d’accès au menu de démarrage.

Cette commande varie généralement selon les constructeurs de cartes mères. Vous devez souvent appuyer sur les touches F12, F11, F2 ou Échap pour voir apparaître les options de boot. Dès que le menu s’affiche à l’écran, sélectionnez votre clé USB à l’aide des flèches du clavier puis validez. Le programme d’installation de la distribution Linux se charge alors dans une session temporaire et vous invite à configurer la nouvelle installation.

Le choix du partitionnement pour un nettoyage intégral

L’assistant de configuration vous guide désormais à travers plusieurs écrans pour paramétrer la langue, le clavier et le réseau. Vous arrivez rapidement à l’étape cruciale du type d’installation, qui va déterminer le sort de vos anciennes données. C’est à ce moment précis que s’opère la véritable réinitialisation de votre ordinateur.

Parmi les options proposées, sélectionnez scrupuleusement la mention « Effacer le disque et installer Linux » ou l’option de formatage complet. Ce choix stratégique supprime définitivement toutes les configurations obsolètes, les paquets corrompus et les résidus de fichiers. L’assistant crée alors des partitions totalement neuves et déploie un système d’exploitation Linux parfaitement propre et optimisé.

L’alternative efficace avec l’outil de restauration Timeshift

Si vous avez eu la prudence de configurer des sauvegardes système par le passé, vous pouvez éviter la réinstallation complète grâce à des outils tiers très performants. Le logiciel Timeshift s’impose comme la référence absolue dans ce domaine pour les utilisateurs de Linux. Il fonctionne comme une machine à remonter le temps en figeant l’état du système à une date précise.

Ouvrez simplement l’application Timeshift depuis votre menu des tâches pour visualiser l’historique de vos sauvegardes. Sélectionnez ensuite un point de restauration antérieur à l’apparition de vos problèmes techniques ou de vos ralentissements. Puis, cliquez sur le bouton de restauration et suivez les instructions guidées pour retrouver un système fonctionnel en quelques minutes, sans jamais impacter vos documents personnels récents.

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