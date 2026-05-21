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Tesla FSD : la conduite autonome supervisée débarque en Lituanie

il y a 2 heuresDernière mise à jour: 21 mai 2026
2 minutes de lecture
tesla fsd

Le constructeur automobile américain accélère sa stratégie d’implantation sur le Vieux Continent. En effet, Tesla vient de franchir une étape importante en étendant la disponibilité de son système de conduite autonome à un nouveau territoire de l’Union européenne.

La Lituanie accueille officiellement le Tesla FSD sur ses routes

Tesla marque un point crucial dans son calendrier d’expansion géographique. L’entreprise dirigée par Elon Musk a officialisé l’arrivée de son logiciel de conduite entièrement automatique supervisée (FSD) en Lituanie. Le constructeur a partagé cette annonce majeure sur son compte X officiel dédié aux marchés de la région Europe, Moyen-Orient et Afrique.

La Lituanie se positionne ainsi comme le deuxième État européen à valider l’usage de cette technologie sur le réseau routier public. Cette introduction balte intervient quelques semaines après le lancement initial du programme sur le continent, survenu aux Pays-Bas. Tesla poursuit donc son maillage européen de manière ciblée, en attendant une validation réglementaire plus globale.

Un système technologique exigeant une vigilance humaine totale

La terminologie officielle choisie par la marque met en lumière la nature exacte du dispositif. La conduite entièrement automatique supervisée ne transforme pas le véhicule en un robot indépendant de niveau supérieur. Le logiciel aide le conducteur mais ne remplace en aucun cas sa responsabilité juridique et technique au volant.

Le conducteur doit conserver son attention de manière permanente, maintenir son regard fixé sur la trajectoire et se tenir prêt à intervenir à la moindre anomalie. Les règles de sécurité appliquées en Europe restent identiques aux standards stricts imposés aux États-Unis. La technologie actuelle soulage la fatigue sur les longs trajets mais exige une réactivité humaine instantanée en cas de situation imprévue.

Une refonte tarifaire majeure et la fin de l’achat à vie en Europe

Ce déploiement s’accompagne d’une transformation profonde de la politique commerciale du constructeur. Tesla simplifie sa gamme d’options logicielles en éliminant les offres intermédiaires qui complexifiaient le catalogue. L’Autopilot amélioré, qui intégrait jusqu’alors des fonctionnalités comme le stationnement automatisé, disparaît définitivement de la structure tarifaire.

La marque privilégie désormais un modèle économique basé sur l’abonnement mensuel, fixé à 99 euros par mois. Le constructeur supprime l’option d’achat unique « à vie » du FSD pour l’ensemble des marchés européens. Les automobilistes intéressés par cette formule définitive doivent valider leur commande avant l’échéance critique.

Les prochaines étapes réglementaires pour une arrivée en France

L’intégration de la Lituanie dans le réseau FSD relance les spéculations autour de l’autorisation du système dans l’Hexagone. Les autorités de certification des Pays-Bas (la RDW) pilotent actuellement le dossier technique auprès des instances communautaires. Les différents États membres de l’Union européenne prévoient de se réunir lors d’un vote décisif pour statuer sur la conformité de cette technologie.

Chaque pays conserve la liberté d’approuver ou de rejeter l’accès du logiciel à ses infrastructures nationales. L’autorisation lituanienne crée un précédent favorable et engendre un effet de dynamique pour le constructeur. L’accumulation de retours d’expérience positifs sur les routes baltes et néerlandaises pourrait inciter les régulateurs français à accélérer l’examen du dossier de sécurité routière de Tesla.

il y a 2 heuresDernière mise à jour: 21 mai 2026
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Arielle

Ancienne juriste devenue geek de service (et fière de l'être) ! Titulaire d’un Master en droit, j’ai troqué les gros volumes de lois pour une plume beaucoup plus connectée. Mon crédo ? Rendre le futur accessible, fun et carrément captivant. Chaque jour, je vous livre le meilleur du web et des innovations sur un plateau, histoire que vous soyez la personne la plus branchée au prochain dîner !

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