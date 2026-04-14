OpenText cloud souverain : une avancée majeure pour la sécurité des données en Europe

L’arrivée des solutions cloud souverain OpenText sur l’AWS European Sovereign Cloud marque un tournant pour la gestion sécurisée des données en Europe. Cette annonce donne aux entreprises européennes plus de contrôle sur leurs informations sensibles. Penchons-nous sur cette nouveauté qui promet sécurité, conformité et innovation grâce à l’intelligence artificielle.

OpenText renforce l’offre cloud souverain en Europe avec AWS

OpenText, leader mondial de la gestion sécurisée des informations, propose désormais ses solutions cloud sur l’AWS European Sovereign Cloud. Ce nouveau cloud, entièrement localisé et indépendant, cible les entreprises du continent soumises à de fortes exigences réglementaires. En s’appuyant sur AWS, OpenText offre une architecture hybride et souveraine qui garantit la résidence des données au sein de l’Union européenne.

Solutions de gestion de contenu et IA adaptées aux besoins de l’UE

Plusieurs solutions majeures d’OpenText sont désormais disponibles sur ce cloud souverain, comme Content Management, Documentum, Core Application Security et Core Service Management. Ces outils permettent de :

Gérer le contenu de façon structurée et sécurisée

Automatiser les processus grâce à l’ IA

Préparer les données pour des analyses avancées

Les entreprises peuvent bénéficier d’une prise de décision plus rapide, tout en respectant les obligations liées à la protection et à la souveraineté des données.

Sécurité, conformité et performance garanties pour les entreprises

L’une des grandes forces de cette nouvelle offre réside dans ses garanties :

Sécurité renforcée, grâce à des contrôles techniques stricts et une infrastructure indépendante Conformité avec les exigences de souveraineté et de résidence au sein de l’UE Performance optimale avec la fiabilité reconnue d’AWS

Les clients bénéficient ainsi d’un cloud robuste, tout en gardant la maîtrise totale sur l’emplacement de leurs données sensibles. Cela ouvre la voie à l’innovation sans compromis.

En conclusion, avec le cloud souverain OpenText sur AWS, les entreprises européennes disposent d’une solution sécurisée, conforme et évolutive. Cette avancée majeure leur permet de protéger leurs données, d’optimiser leur gestion de contenu et de tirer parti de l’intelligence artificielle, tout en répondant aux normes strictes de l’Union européenne. Il est temps de penser à adopter cette technologie pour rester compétitif et serein face aux évolutions réglementaires.

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