Adept Cloud, la solution innovante pour une gestion documentaire fiable

Adept Cloud révolutionne la gestion de documents techniques en proposant une solution 100 % cloud. Destinée aux secteurs à forte intensité d’actifs, cette nouvelle plateforme SaaS de Synergis Software promet sécurité, fiabilité et évolutivité. Découvrez pourquoi de nombreuses industries choisissent Adept Cloud pour centraliser et sécuriser leur documentation critique.

Adept Cloud : une gestion documentaire sécurisée et évolutive

Adept Cloud propose toutes les fonctionnalités de la plateforme primée Adept, adaptées aux environnements industriels les plus exigeants. Grâce à une interface accessible depuis un simple navigateur, les entreprises profitent d’une solution hébergée, gérée et mise à jour en continu.

Les utilisateurs n’ont besoin d’aucune infrastructure locale ou VPN, ce qui facilite leur quotidien. La plateforme garantit aussi une sécurité de haut niveau. Les entreprises bénéficient ainsi d’un accès simple et rapide à tous leurs documents techniques, peu importe leur localisation.

Les avantages d’Adept Cloud pour les industries à forte intensité d’actifs

Au sein des secteurs tels que la fabrication, l’énergie, la chimie ou la pharmacie, la précision documentaire est cruciale. Une erreur peut entraîner des retards, des coûts et même des risques pour la sécurité. Adept Cloud répond à ces défis :

Intégration CAO pour centraliser dessins et plans techniques

Protection de la propriété intellectuelle

Traçabilité de chaque étape et accès rapide à tous les documents pertinents

La plateforme permet aussi d’accueillir un nombre d’utilisateurs illimité, sans frais supplémentaires par poste. Chaque équipe – bureau, terrain ou usine – accède aux mêmes outils, sans restriction.

Intelligence artificielle et intégration CAO, au service de la performance

Avec Adept AI, la plateforme intègre des capacités avancées d’intelligence artificielle. Les entreprises d’ingénierie trouvent ainsi plus vite les documents importants. Cela accélère la prise de décision et la réalisation des projets. De plus, grâce à l’IA, il devient simple d’extraire de nouvelles valeurs des données déjà stockées dans le système.

L’intégration CAO permet une transition fluide entre la création de plans et leur gestion. Cela se traduit par un gain de temps, moins d’erreurs et une meilleure conformité.

En conclusion, Adept Cloud s’impose comme la solution idéale pour gérer et sécuriser la documentation technique dans les secteurs critiques. Sa simplicité de déploiement, ses mises à jour automatiques, son IA intégrée et sa tarification transparente en font un allié incontournable pour les entreprises exigeantes. Grâce à Synergis Software, vos documents techniques gagnent en valeur, en sécurité et en accessibilité.

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