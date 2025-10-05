HP intègre désormais l’intelligence artificielle dans ses imprimantes

L’intelligence artificielle continue de transformer notre quotidien. Désormais, elle s’invite dans les imprimantes et les scanners. En effet, HP annonce une série de nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA pour améliorer la qualité des impressions, accélérer la numérisation et automatiser certaines tâches. Cela permettrait de gagner du temps et booster la productivité, aussi bien à la maison qu’au bureau.

Une numérisation plus intelligente grâce à l’IA

HP mise sur l’intelligence artificielle pour rendre la numérisation plus rapide et plus précise. Les nouveaux modèles tout-en-un de la gamme HP Envy Photo 7200 et 7900 intègrent des outils capables d’améliorer automatiquement la qualité des scans. Plus précisément, l’IA corrige les images, nomme les fichiers de façon intelligente et facilite la capture de plusieurs pages en une seule opération. Ces fonctions permettent d’obtenir des résultats professionnels sans effort.

Par ailleurs, la synthèse automatique des documents numérisés. L’IA peut ainsi rédiger un message ou un email avec le fichier en pièce jointe, prêt à être envoyé. L’utilisateur n’a plus qu’à valider l’envoi. Cette fonctionnalité sera déployée courant octobre 2025. Toutefois, elle n’est pour l’instant disponible qu’en anglais, sur les configurations américaines. HP n’a pas encore annoncé de date pour une version francophone.

Des impressions plus efficaces et personnalisées sur HP

L’intelligence artificielle ne se limite pas à la numérisation. Elle améliore aussi l’impression en supprimant les éléments inutiles comme les pages blanches ou les mises en page complexes. L’utilisateur peut choisir précisément ce qu’il souhaite imprimer, sans perdre de temps à modifier le document manuellement. Cette fonction est particulièrement utile pour les impressions de pages web ou d’emails.

HP veut ainsi offrir une expérience plus fluide et intuitive. En intégrant l’IA dans ses imprimantes, la marque répond aux besoins des particuliers et des professionnels qui cherchent des outils simples, rapides et fiables. Les modèles HP Envy Photo sont conçus pour produire des impressions photo de haute qualité. Le modèle 7200 est proposé à partir de 219,99 dollars, et le 7900 à partir de 239,99 dollars.