GTA 6 : Rockstar Games annonce enfin la date de sortie du jeu…mais ce n’est pas cette année !

Il y a deux ans, Rockstar a dévoilé officiellement l’arrivée de GTA 6 dans les bacs via une bande-annonce fracassante. Il y a avait tout dans ce trailer : des images époustouflantes, de l’action…et une fourchette de sortie, prévue pour 2025. Malheureusement, GTA 6 ne verra pas le jour cette année, car sa date de sortie est enfin officiellement dévoilée…et repoussée. On fait le point.

Soulagement et un peu de déception. C’est ce qu’on peut qualifier le sentiment des fans de GTA suite à l’ annonce de Rockstar Games, parue le week-end dernier. GTA 6 est sans doute l’un des titres les plus attendus de cette décennie, et après la seule et unique bande-annonce du 5 décembre 2023, Rockstar n’a plus donné de nouvelles sur son prochain AAA. D’ailleurs, le trailer a promis une fenêtre de sortie aux fans : automne 2025.

Malheureusement, cette promesse ne sera pas tenue. Le week-end dernier, Rockstar Games lève enfin la voile sur la date de sortie précise de GTA 6. Et non, ce ne sera pas cette année, comme la majorité d’entre nous l’avait espéré. Dans son communiqué, la société déclare que Grand Theft Auto VI sortira finalement et officiellement le 26 mai 2026. Ce retard s’explique par la phase de finalisation du jeu qui est actuellement en cours.

“Pour chaque jeu que nous avons publié, notre objectif a toujours été de dépasser vos attentes. Grand Theft Auto VI ne fait pas exception. Nous espérons que vous comprendrez que nous avons besoin de ce délai supplémentaire pour vous offrir la qualité que vous attendez et méritez.«

Vous pouvez voir l’annonce complète ci-dessous.

Si les joueurs devront alors prendre leur mal en patience jusqu’au 26 mai 2026, les studios de développement, eux, sont aux anges. Parmi eux, il y a un studio français qui a récemment publié ce que tout le monde qualifierait de “jeu de l’année 2025”. Oui, vous l’avez deviné : il s’agit de Sandfall Interactive, avec son très acclamé Clair Obscur Expedition 33.

Selon vous, le jeu pourrait-il vraiment remporter le GOTY 2025 ?