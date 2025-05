Pourquoi utiliser un wallet non custodial ?

Vous avez franchi le pas et décidé de vous lancer dans les cryptoactifs. Se pose alors la question de savoir quel portefeuille, ou wallet, choisir.

Choisir le bon portefeuille crypto est primordial, car c’est là que vous allez stocker vos cryptomonnaies. Il faut donc qu’il soit bien sécurisé, surtout au vu des événements, comme l’effondrement de la plateforme FTX. Il peut donc être intéressant de consulter un guide des meilleurs wallets cryptos.

Qu’est-ce qu’un wallet non custodial ? Et est-ce le bon choix pour vous ?

Portefeuilles custodial vs portefeuilles non custodial

Les portefeuilles crypto existent sous différentes formes. Il y a des applications mobiles ou des wallets qui se présentent comme une clé USB. Les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients.

Quel que soit votre choix, il est important de réfléchir dès maintenant à la manière dont vous souhaitez gérer vos cryptoactifs. En effet, on distingue généralement les portefeuilles custodial et les portefeuilles non custodial.

Un portefeuille custodial, ou hébergé, est géré par un tiers, comme une plateforme d’échange. Cela présente quelques avantages : vous avez toutes vos données à un seul endroit et, en cas de perte de mot de passe, vous pouvez facilement le récupérer en contactant le service client.

Si vous êtes du genre à oublier vos mots de passe, cela peut être une solution intéressante. Vous ne seriez pas le seul à mal gérer vos identifiants. En effet, saviez-vous que 4 Français sur 5 utilisent le même mot de passe pour tous leurs comptes ?

Mais bien évidemment, il y a aussi des inconvénients. Comme ce n’est pas vous qui gérez vos cryptoactifs, il est important de se tourner vers un fournisseur réputé. Vérifiez s’il est réglementé, informez-vous sur la manière dont les clés privées sont stockées et s’il existe une couverture d’assurance.

De plus, il peut y avoir des restrictions dans l’utilisation de votre wallet. Par exemple, il ya des fournisseurs qui interdisent certaines transactions, comme l’achat de NFT.

C’est pour cela que certains optent plutôt pour un wallet non custodial, qui offre souvent plus de libertés et de fonctionnalités. Par exemple, si vous comptez acheter des NFT ou faire du staking de cryptomonnaies, ce type de portefeuille est à privilégier.

C’est vous seul qui gérez la clé de ce portefeuille, il est donc très important de bien la protéger.

Hardware wallet ou hot wallet ?

Qui dit plus de liberté dit aussi plus de responsabilité. Comme vous êtes le seul à gérer vos cryptoactifs, c’est aussi à vous de les protéger. Il existe plusieurs façons de le faire.

Tout d’abord, il est important de ne pas stocker tous vos cryptoactifs au même endroit, afin de répartir les risques. Mieux vaut donc posséder plusieurs portefeuilles.

Vous pouvez par exemple opter pour un hardware wallet. Il s’agit d’un appareil physique non connecté à Internet, comme une clé USB ou une carte bancaire. Il faut également installer une application sur votre ordinateur. Comme il s’agit d’un objet physique, vous êtes protégé contre le piratage en ligne. Un hacker à l’autre bout du monde ne peut pas y accéder. En revanche, vous risquez de perdre cet objet ou de vous le faire voler, d’où l’importance de le ranger dans un lieu sûr.

Il existe aussi l’option du hot wallet. Contrairement au hardware wallet, le hot wallet est connecté à Internet, ce qui vous expose au risque de piratage. Même si la blockchain est réputée pour son haut niveau de sécurité, ce n’est pas nécessairement le cas de votre ordinateur. Il convient donc de bien sécuriser ce type de wallet.

Puisque vous êtes seul responsable de la protection de votre wallet, il est essentiel de bien choisir votre mot de passe. Réfléchissez d’abord à la manière dont vous allez le mémoriser. Vous pouvez, bien sûr, l’apprendre par cœur, mais vous risquez de l’oublier. C’est pourquoi de plus en plus de portefeuilles proposent plutôt une phrase de récupération, souvent plus facile à mémoriser.

Même si noter un mot de passe sur un bout de papier n’est pas idéal, cela reste préférable à l’enregistrer dans une application. Même si Google, Apple ou Microsoft assurent une protection renforcée, mieux vaut éviter.

Choisissez un mot de passe fort, comportant au moins 12 caractères, avec des majuscules, des minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. De plus, il est vivement conseillé de mettre en place une authentification à deux facteurs (2FA). Cela oblige toute personne souhaitant accéder à votre wallet à fournir un code supplémentaire, en plus du mot de passe. Non seulement c’est une sécurité supplémentaire, mais les codes générés aléatoirement sont aussi beaucoup plus difficiles à deviner.

Enfin, il peut être judicieux d’investir dans un bon VPN, surtout si vous avez l’habitude de vous connecter à des réseaux Wi-Fi publics. Même à la maison, il est préférable de se protéger à l’aide d’un chiffrement de bout en bout fourni par un VPN réputé.