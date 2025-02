Un malware voleur de cryptos infiltre l’App Store et le Play Store

Attention aux applications que vous téléchargez sur l’App Store et le Google Play Store ! En effet, un malware se cache actuellement dans des dizaines d’applications frauduleuses sur ces magasins d’applications. Si jamais vous en téléchargez une, vous risquez de perdre vos portefeuilles crypto.

Ce sont les chercheurs de Kaspersky qui ont tiré la sonnette d’alarme sur l’existence de ce nouveau malware. Une dizaine d’applications sur App Store et Play Store auraient pour seul et unique but de dérober les cryptomonnaies des utilisateurs. Pour ce faire, elles fouillent dans les données enregistrées sur leurs smartphones et s’emparent des identifiants qui permettent d’accéder aux portefeuilles des investisseurs sur la blockchain.

Plus précisément, les chercheurs ont découvert un kit de développement de logiciels malveillants, baptisé SparkCat, dans le code des applications. Ce kit vise à récupérer les « phrases de récupération » des portefeuilles des utilisateurs. Ces phrases de récupération sont des suites de mots aléatoires qui servent à restaurer l’accès à un portefeuille de cryptos au cas où l’utilisateur égare son appareil ou oublie ses identifiants. La phrase de récupération est générée au moment de la création d’un portefeuille sur la blockchain.

Une première pour l’App Store

Si les cybercriminels obtiennent cette phrase de récupération, ils peuvent accéder au wallet des utilisateurs. Puis, ils peuvent transférer les actifs numériques sur d’autres adresses. Même si les victimes peuvent suivre le mouvement des fonds, ils ne peuvent pas les récupérer.

Jusqu’à présent, le malware aurait infiltré 18 applications, dont 10 sur l’App Store et 8 sur le Play Store. Rien que sur Play Store, les applications vérolées ont cumulé plus de 242.000 téléchargements. Même si Android n’en est pas à sa première intrusion par les cybercriminels, ce serait non seulement le premier cas connu de découverte d’un voleur dans l’App Store.

Kaspersky a prévenu Apple et Google de l’existence de la menace. Certaines applications ont été supprimées des magasins d’applications mais la prudence reste de rigueur.