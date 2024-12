Attention, des applications inappropriées pour les enfants envahiraient l’App Store

Un nouveau rapport alerte sur des applications jugées inappropriées pour les enfants qui sont présentes sur l’App Store d’Apple. Plus de 200 applications, classées comme adaptées aux moins de 12 ans, ont été identifiées avec des contenus préoccupants.

L’App Store afficherait des contenus inappropriés sous de fausses étiquettes

Les groupes de protection des enfants Heat Initiative et Parents Together Action, en collaboration avec un chercheur, ont regardé de près plusieurs applications disponibles sur l’App Store. L’objectif était de repérer celles qui, en apparence, étaient destinées aux enfants de 4 ans et plus. Pourtant, ces vidéos contenaient des éléments préoccupants. En effet, parmi 200 applications « à risque », il y avait des jeux violents et des applications de tchat avec des inconnus. De plus, il y avait également des contenus liés à l’image corporelle et la beauté.

Certaines applications incluent des fonctionnalités de tchat avec des inconnus ou des petites amies virtuelles, qui peuvent exposer les jeunes utilisateurs à des situations dangereuses. D’autres proposent des images ou des invites sexuelles et violentes dans des jeux dits « familiaux ». Les applications relatives à l’apparence physique et à la perte de poids sont également largement présentes. Parfois, ces outils sont recommandés pour des enfants dès 4 ans. Ce qui soulève des questions importantes sur les effets sur la santé mentale des jeunes utilisateurs.

Une surveillance insuffisante et des risques énormes pour les enfants

Le rapport met également en lumière des catégories particulièrement inquiétantes. Notamment, des applications permettant d’accéder à des contenus en ligne non filtrés. Ce qui leur donnerait ainsi accès à des sites souvent interdits dans les écoles. Plus de 40 applications de ce type ont été recensées sur l’App Store. Les jeux violents et les applications de beauté sont aussi largement présents, avec des contenus qui peuvent avoir un impact négatif sur les jeunes esprits, les incitant à des comportements inadaptés ou dangereux.

Face à ce constat alarmant, le rapport enjoint Apple à prendre des mesures de sécurité plus strictes. Il suggère de faire appel à des experts tiers pour évaluer les classifications d’âge des applications avant leur mise en ligne. Cette proposition vise à garantir la protection des enfants contre les contenus inappropriés prenant de fausses apparences. Le rapport a également mis en évidence que certaines applications violentes continuent d’être proposées à un jeune public.