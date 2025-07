DAMON and BABY : quand Arc System Works délaisse les jeux de baston pour un jeu d’action

Après s’être imposé comme un maître incontesté du jeu de combat 2D avec des licences cultes comme Guilty Gear, BlazBlue ou Dragon Ball FighterZ, Arc System Works a surpris sa communauté en annonçant son prochain jeu, baptisé DAMON and BABY. Loin d’être un énième jeu de baston du studio, cette nouvelle production s’éloigne de ses habitudes pour proposer un jeu d’action en vue isométrique, porté par un concept étonnant. Plus de détails ci-dessous.

DAMON and BABY, un projet hors jeux de combat signé Daisuke Ishiwatari

Alors que la communauté d’Arc System Works s’attendait à un nouveau jeu de combat, c’est un tout autre titre que le studio japonais a présenté lors de son dernier showcase. Dans un court teaser, il dévoile DAMON and BABY, un jeu d’action en vue isométrique au design presque enfantin. Derrière ce projet se trouve Daisuke Ishiwatari, le génie créateur de la licence Guilty Gear.

Appréciez :

Dans DAMON and BABY, le joueur incarne un Roi Démon, frappé par une étrange malédiction. Son sort ? Être lié de manière permanente à un enfant humain, qu’il ne peut ni abandonner ni perdre de vue. Ensemble, ce duo improbable se lance dans une quête pour rompre cette malédiction. Le pitch, à la fois intrigant et décalé, mélange humour noir et atmosphère sombre, le tout soutenu par un style artistique rappelant les productions indépendantes.

Une vision stratégique pour Arc System Works ?

Oui, vous l’avez deviné : DAMON and BABY n’est donc pas un jeu de combat, mais bel et bien un jeu d’action. Lors du showcase d’annonce, Daisuke Ishiwatari a expliqué que la volonté d’Arc System Works est de fonder un « nouveau pilier » centré sur des jeux mid‑range. Ces derniers, selon lui, seront moins coûteux à développer et permettront de soutenir davantage de jeunes talents.

“Le marché des jeux est difficile aujourd’hui”, déclare-t-il. “Pour y remédier, Arc System Works a lancé un nouveau projet. Il s’agit d’un projet de jeu d’action…mais laissez-moi expliquer. Arc System Works est une société spécialisée dans les jeux de combat. Je suis sûr que la plupart d’entre vous nous reconnaissent comme tels. Cependant, pour créer une nouvelle marque, où nous sommes connus pour la qualité de nos jeux d’action de milieu de gamme, nous avons décidé d’établir un nouveau pilier en dehors des jeux de combat.”

“Notre titre phare, Guilty Gear, s’est vendu à des millions d’exemplaires, mais son tout premier volet était un projet à petite échelle. De la même manière, nous espérons franchir avec ce projet une étape qui nous permettra de réaliser de plus grands rêves. Cela créera de nombreuses opportunités de produire de nombreux titres et de cultiver de nombreux créateurs. Nous espérons que cela deviendra l’une des valeurs futures d’Arc System Works.”

Aucune date ni plateforme de sortie pour le moment pour DAMON and BABY. Toutefois, le studio japonais promet de revenir bientôt pour en dire plus sur son jeu d’action.