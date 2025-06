Street Fighter 6 : Sagat arrive cet été, avec quelques maillots de bain en bonus ! 

Avec la sortie de la Nintendo Switch 2, Capcom en a profité pour donner le coup d’envoi de la Year 3 de son jeu de combat culte. Le studio japonais a également dévoilé les personnages qui intègreront le roster de Street Fighter 6, dont le très attendu Sagat. Lors du Capcom Showcase, l’éditeur a donc officiellement annoncé l’arrivée de l’empereur du Muay Thaï dans Street Fighter 6. Et ce n’est pas tout…

Voir aussi : Fatal Fury: City of the Wolves : Andy Bogard ouvre le bal des DLC

Sagat, Fighting Pass, Outfit 4…tout ce qu’il faut savoir sur la Year 3 de Street Fighter 6

Après une Year 2 fructueuse et une Years 1-2 Fighters Edition pour accompagner la sortie de la Switch 2, Capcom a récemment dévoilé la Year 3 de Street Fighter 6. Et qui dit nouvelle saison dit nouveau Character Pass, avec cette fois Sagat, Crimson Viper, Alex et Ingrid au menu.

Le Capcom Spotlight de juin 2025 était donc l’occasion pour dévoiler le premier personnage de la Year 4 de Street Fighter 6, qui n’est autre que Sagat. L’iconique roi du Muay Thaï fera son grand retour dans Street Fighter 6 dès le 5 août 2025. Un Fighting Pass spécial « Sagat Arrives » sera également disponible à partir du 4 juillet. Ce dernier embarquera une panoplie de contenus cosmétiques, notamment les couleurs EX de Ryu et Ken.

Pour le moment, on n’a qu’un court teaser. Appréciez :

Autre annonce qui a fait sensation : l’arrivée de la collection de costumes estivaux “Outfit 4”, disponible également le 5 août. Sept combattants – Cammy, Luke, Chun‑Li, Manon, Jamie, Kimberly et A.K.I. – troqueront alors leurs habits de combat pour des tenues de plage légères. D’autres personnages recevront leurs variantes estivales dans les mois qui suivront.

Avec l’arrivée de Sagat et les autres contenus estivaux, les prochains mois s’annoncent riches pour Street Fighter 6. Une live-action de la licence est également en préparation, avec un Chun-Li déjà confirmé.

Rendez-vous le 5 août !