AgfaPhoto – Transformez vos vacances : des gadgets malins pour des souvenirs inoubliables

L’été pointe enfin le bout de son nez et les préparatifs des vacances s’accélèrent. Cette année, AgfaPhoto veut transformer vos moments en famille ou entre amis en souvenirs inoubliables. La marque dévoile trois gadgets pratiques et fun à glisser dans la valise, que vous partiez à la plage, en randonnée, ou sur la route des festivals. Découvrons les incontournables high-tech signés AgfaPhoto, à shopper sans attendre !

Des outils malins AgfaPhoto pour toutes les envies d’aventure

Pour les enfants curieux et débordant d’énergie, AgfaPhoto lance le Realikids Cam Waterproof 2. Cet appareil photo waterproof est coloré et résistant. Les petits peuvent ainsi s’initier à la photo en toute liberté, sans craindre éclaboussures ou chutes dans le sable. Son format compact et sa simplicité d’utilisation en font le compagnon idéal des baroudeurs en herbe qui veulent immortaliser leurs escapades. Proposé au prix public conseillé de 69,99€, il promet des souvenirs pleins de fun.

Côté créateurs de contenus, place à la Realimove MC3X. Cette caméra légère utilise la 4K et une stabilisation 3 axes. Résultat : des vidéos dignes d’un pro même lors d’aventures mouvementées. Ultra-compacte, elle se glisse facilement dans une poche ou un sac banane. L’outil rêvé pour partager ses moments forts sur les réseaux ou composer un vlog mémorable. Elle est disponible au prix de 349,99€.

Enfin, l’été sans souvenirs instantanés, ça ne serait pas vraiment l’été ! AgfaPhoto propose de capturer l’instant présent avec la Realipix Mini P.2. Cette imprimante photo portable permet d’imprimer directement vos clichés depuis le smartphone. Pratique pour personnaliser son carnet de voyage, offrir une photo à des amis ou coller ses meilleurs moments sur une carte postale. Pour 79€, les formats papiers deviennent un jeu d’enfant.

L’été approche à grands pas et ces trois nouveautés AgfaPhoto promettent de l’animer. Envie de partager vos astuces pour des souvenirs d’été réussis ? Dites-le-nous en commentaire ou partagez vos plus belles photos et trouvailles sur nos réseaux ! Que la saison des aventures commence !