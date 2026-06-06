Apple caricature les smartphones Android dans sa dernière campagne publicitaire

Apple utilise régulièrement la carte de la dérision pour valoriser ses propres technologies face à la concurrence. La firme de Cupertino vient de mettre en ligne un nouveau spot publicitaire centré sur la protection des données personnelles. Cette campagne met en scène le fleuron de la marque, l’iPhone 17 Pro Max, face à un rival fictif sous Android.

Un duel visuel déséquilibré au service du marketing

Dans ce court-métrage publicitaire, la marque à la pomme expose son iPhone 17 Pro Max sous son meilleur jour avec une finition étincelante. La mise en scène oppose directement cet appareil haut de gamme à un téléphone générique représentant l’écosystème de Google.

Le constructeur américain a délibérément choisi de concevoir un modèle concurrent fictif particulièrement massif, anguleux et doté d’un design daté qui rappelle les smartphones durcis de chantier. Ce choix esthétique permet d’accentuer visuellement la finesse et la modernité de l’iPhone. Et ce, même si cet appareil imaginaire ne correspond à aucune réalité du marché actuel. En effet, les fabricants de smartphones Android actuels proposent des écrans aux bordures très fines qui rivalisent sans peine avec les standards californiens. Google cherche d’ailleurs activement à séduire les utilisateurs de technologies alternatives. Son initiative de concevoir de nouveaux Googlebooks pour faire de l’ombre à Apple le démontre.

La protection de la vie privée comme argument central

Le message principal de cette réclame vise à promouvoir les fonctionnalités de sécurité du navigateur Safari. Apple illustre les traqueurs publicitaires du web sous la forme de personnages indiscrets qui suivent l’utilisateur durant sa navigation. Le scénario glisse au passage une allusion peu subtile au navigateur Chrome de Google en jouant sur les mots. La publicité rappelle que Safari bloque par défaut les cookies tiers. De même, il efface les identifiants de suivi dans les adresses URL en mode privé et masque l’adresse IP.

Cette stratégie de communication intervient à un moment charnière pour l’entreprise, juste avant l’ouverture de sa conférence annuelle des développeurs (WWDC). La marque compte capitaliser sur le respect de la vie privée pour introduire ses futures fonctionnalités liées à l’intelligence artificielle. Les utilisateurs d’iPhone restent d’ailleurs très attentifs au suivi logiciel de leurs appareils. Récemment, la firme a dû réagir rapidement aux retours de sa communauté en déployant une mise à jour corrective. Pour rappel, Apple a déployé iOS 26.5.1 pour résoudre la panne de recharge des iPhone 17 et iPhone Air.

Une méthode de communication familière qui interroge

Ce type de comparaison outrancière s’inscrit dans la longue tradition marketing de l’entreprise californienne. Les observateurs se souviennent des célèbres campagnes « Get a Mac ». Ces campagnes opposaient un utilisateur de Mac branché à un utilisateur de PC austère. En évitant de nommer une marque ou un modèle spécifique, Apple esquive les sanctions potentielles des autorités de régulation de la publicité qui encadrent strictement les comparatifs mensongers.

Cette approche soulève toutefois des questions de cohérence sur le marché de la tech. Plusieurs experts en sécurité informatique rappellent régulièrement que les applications natives d’Apple collectent elles aussi des données d’analyse sur l’utilisation des services. La diabolisation esthétique du concurrent permet ainsi de détourner l’attention des propres zones d’ombre de la marque en matière de collecte de données.