PS5 : 6 mois d’abonnement à Apple TV + offerts, comment en profiter ?

Si vous avez réussi à acheter une PS5, elle vous servira probablement à jouer… Mais pas que ! Sony et Apple ont signé un accord pour offrir aux propriétaires de PS5 six mois d’abonnement offerts à Apple TV+. Car sur une console, on peut également consommer du contenu autre que du jeu vidéo.

Apple TV+ : 6 mois offerts grâce à votre PS5

Le site officiel de PlayStation révèle que les possesseurs de PS5 ont la possibilité aujourd’hui de récupérer six mois d’abonnement gratuits au service Apple TV+.

Apple TV+ est un service de streaming, une alternative à Netflix ou encore Disney+. Le service, disponible depuis novembre 2019 en France, est accessible depuis de nombreux appareils, évidemment les iPhone, iPad et Mac, mais aussi certains téléviseurs chez Samsung et LG Electronics, mais aussi sur les box et TV Android TV / Google TV.

Apple TV+ coûte 4,99 euros par mois, soit un prix inférieur à celui d’autres services tels que Netflix ou OCS, mais aussi avec un catalogue (beaucoup) moins important.

Apple était généreux avec ses propres produits, en offrant jusque-là un an d’Apple TV+. Aux États-Unis, il y avait déjà eu des accords avec des tiers, mais c’est une première en France. Pour ne rien gâcher, ces six mois offerts sont disponibles même si vous avez déjà profité de cet essai gratuit. En fait, presque tout le monde peut en bénéficier, même ceux qui paient tous les mois.

Pour en bénéficier, il faut installer l’app TV d’Apple sur la console et s’y connecter avec son identifiant Apple.

Il n’y a qu’une seule exception : les abonnés Apple One, l’offre qui regroupe plusieurs services Apple en un seul abonnement, ne peuvent pas profiter de cette promotion. C’est logique, Apple TV+ étant alors réuni avec d’autres services et non plus payé à part. Pour tous les autres, c’est un bonus gratuit et l’opération va durer un an entier, puisque vous pouvez en profiter jusqu’au 22 juillet 2022.

