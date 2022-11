PlayStation Plus : les jeux gratuits sur PS4 et PS5 en décembre 2022

Qui dit fin du mois, dit nouvelle liste des jeux gratuits grâce à l’abonnement PlayStation Plus. Pour ce mois de décembre 2022, les joueurs PS4 et PS5 pourront profiter des trois titres suivants : Biomutant, la trilogie Mass Effect ainsi que Divine Knockout.

Il ne reste plus beaucoup de jours avant l’arrivée des nouveaux jeux PlayStation Plus. Vous avez plus précisément jusqu’au 6 décembre 2022 pour ajouter les titres du mois de novembre à votre bibliothèque.

Une nouvelle fois, la liste des jeux ajoutés au PlayStation Plus vient d’être révélée en avant sur Dealabs grâce au membre billbil-kun. Nous découvrons ainsi que les jeux disponibles du 6 décembre 2022 au 3 janvier 2023 sont :

Mass Effect Édition Légendaire – PS4 ;

Biomutant – PS5 et PS4 ;

Divine Knockout – PS5 et PS4.

Dans le cas où vous ne connaissez pas ces titres arrivant en décembre à tous les abonnés PlayStation Plus, voici un rapide récapitulatif. Mass Effect Édition Légendaire embarque tout simplement les trois opus de la saga. Ces derniers sont au passage remastérisés avec de nouvelles options graphiques/techniques ainsi que l’ensemble des DLC.

Le mois de décembre 2022 signe aussi l’arrivée de Biomutant, un RPG sorti l’année dernière. Ce jeu vidéo nous plonge directement dans un monde post-apocalyptique, où nous incarnons une espèce de raton laveur pouvant employer divers arts martiaux uniques, mêlant corps à corps, tir et pouvoirs mutants. Le PlayStation Plus signe ensuite l’arrivée de Divine Knockout. Pour faire simple, il s’agit d’un tout nouveau jeu de combat multijoueur se jouant à la troisième personne.

Encore un peu de temps ? Découvrez notre article PlayStation Plus Extra et Premium : voici les nouveaux jeux de novembre 2022 !