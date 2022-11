PlayStation Plus Extra et Premium : voici les nouveaux jeux de novembre 2022

En manque de jeux vidéo ? Bonne nouvelle, Sony vient d’annoncer les titres ajoutés aux abonnements PlayStation Extra et Premium en ce mois de novembre 2022. Nous y retrouvons notamment Oddworld Soulstorm ; Gardens Between ; ou encore les emblématiques The Elder Scrolls V ; Rainbow Six Siege ; et The Division 2.

Après l’ajout de jeux vidéo intéressants en octobre 2022 (dont des Assassin’s Creed, Dragon Quets, The Medium ou encore GTA Vice Sity – The Definitive Edition) Sony est de retour pour mettre à jour le catalogue de titres proposés via le PlayStation Plus Extra et Premium en ce mois de novembre 2022.

À travers un billet de blog, Sony dévoile que dès la semaine prochaine, plus précisément le mardi 15 novembre, les jeux suivants seront ajoutés à ces deux abonnements :

Chorus ;

The Division 2 ;

Rainbow Six Siege ;

Oddworld Soulstorm ;

Gardens Between ;

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition ;

Ghost Recon: Breakpoint ;

What Remains of Edith Finch ;

Kingdom Hearts 1.5 ;

Kingdom Hearts 2.5 ;

Kingdom Hearts 2.8 ;

Kingdom Hearts 3 ;

Kingdom Hearts Melody of Memory.

Du côté des nouveaux titres rétro exclusifs au PalyStation Plus Premium, nous retrouvons :

Ratchet & Clank | PS3 ;

Ratchet & Clank 2: Going Commando | PS3 ;

Ratchet & Clank: Up Your Arsenal | PS3 ;

Ratchet & Clank: Deadlocked | PS3 ;

Ratchet & Clank Future: Tools of Destruction | PS3.

