PlayStation Plus : les nouveaux jeux gratuits sur PS4 et PS5 en novembre 2022

La fin du mois d’octobre 2022 est là, il est donc temps de découvrir les nouveaux jeux gratuits du PlayStation Plus en novembre. Ce mois-ci, les abonnés au service de Sony pourront profiter de trois titres sur PS4 et PS5, dont Nioh 2, LEGO Harry Potter Collection et Heavenly Bodies.

Dans un nouveau billet de blog, Sony est venu lever le voile sur les jeux PlayStation Plus du mois de novembre 2022. Les abonnées aux formules Essential, Extra et Premium pourront ainsi ajouter à leur bibliothèque entre le 1er novembre et le 6 décembre les titres suivants :

LEGO Harry Potter Collection – PS4 ;

Nioh 2 / Nioh 2 Remastered – PS5 et PS4 ;

Heavenly Bodies – PS5 et PS4.

Pour les personnes qui ne connaissent pas ces titres offerts via le PlayStation Plus, voici une courte description. Pour commencer, Nioh 2 est un jeu d’action vous permettant d’incarner un guerrier mi-humain, mi-yokai aux pouvoirs surnaturels. À vous d’éliminer des yokai mortels, des samouraïs aguerris ou encore des boss gigantesques qui se dresseront sur votre chemin à travers le Japon du début de l’ère Sengoku.

Pour les fans de la saga Harry Potter, la Lego Harry Potter Collection vient proposer de revivre les aventures du célèbre sorcier durant toutes ses années à Poudlard (mais dans l’univers Lego). Pour finir, les joueurs PS5 et PS4 abonnés au PlayStation Plus auront droit à Heavenly Bodies, un jeu solo et coop dans l’espace où vous devrez vous déplacer en apesanteur (bonne chance !).

Avant de jouer à ces jeux vidéos durant le mois de novembre, sachez que vous avez jusqu’au lundi 31 octobre pour ajouter à votre bibliothèque les titres offerts en octobre 2022, soit Hot Wheels Unleashed, Injustice 2 et Superhot.

