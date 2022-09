PlayStation Plus : les nouveaux jeux gratuits sur PS4 et PS5 en octobre 2022

Le mois d’octobre 2022 débute très bientôt. Pour l’occasion, Sony est venu partager par le biais d’un billet de blog les nouveaux jeux vidéo offerts aux joueurs PS4 et PS5 abonnés au PlayStation Plus. Du 4 octobre au 31 octobre, il sera ainsi possible d’ajouter à sa bibliothèque et jouer aux titres suivants : Hot Wheels Unleashed ; Injustice 2 ; et SUPERHOT.

Après Need for Speed Heat ou encore TOEM en septembre 2022, Sony vient d’annoncer la nouvelle liste de jeux vidéos offerts en octobre 2022 aux abonnés PlayStation Plus :

Hot Wheels Unleashed – PS4 et PS5 ;

Injustice 2 – PS4 ;

SUPERHOT – PS4.

Dans le cas où vous ne connaissez pas les titres PS4 et PS5 ajoutés au PlayStation Plus en octobre 2022, une petite présentation s’impose.

Pour commencer, Hot Wheels Unleashed est un jeu de course de type arcade dans l’univers des célèbres jouets Hot Wheels. Jouables en solo ou en multijoueur, les circuits peuvent être créés directement par les joueurs, offrant ainsi une rejouabilité intéressante. Au passage, les voitures ont des niveaux de rareté et peuvent être personnalisées.

Injustice 2 est de son côté un jeu de combat permettant de jouer des personnages emblématiques de l’univers DC, que ce soit des super-héros ou des super-vilains (Superman, Batman, Flash, Aquaman, le Joker…). A noter, la campagne solo oppose Batman à Superman.

Pour finir, le PlayStation Plus propose aux joueurs PS4 de profiter de SUPERHOT, un jeu de tir à la troisième personne où le temps passe uniquement quand vous bougez. Votre objectif est simple : ne pas vous faire toucher et tuer tout le monde sur votre passage.

Pour rappel, les jeux PlayStation Plus sont offerts à toutes les formules d’abonnement, que ce soit Essential, Extra ou Premium.

