Galaxy S23 Ultra : un design inchangé par rapport au Galaxy S22 Ultra

Le design du Galaxy S23 Ultra vient d’être dévoilé à travers de premiers rendus 3D confectionnés par OnLeaks. À travers une série d’images, l’informateur laisse ainsi entrevoir les courbes de ce modèle premium. Malheureusement, aucun changement majeur ne semble être de la partie par rapport au Galaxy S22 UItra.

En début de semaine, OnLeaks a partagé des images des Samsung Galaxy S23 et S23+. Ces dernières laissaient ainsi entrevoir un design similaire aux Galaxy S22 et S22+, mais avec un module photo inspiré du Galaxy S22 Ultra.

Désormais, le leaker a dévoilé en collaboration avec le site SmartPrix une série de rendus 3D du Galaxy S23 Ultra. Nous découvrons ainsi que le nouveau modèle premium arbore le même design que le Galaxy S22 Ultra, en tout cas dans les grandes lignes. En effet, nous retrouvons le même module photo en forme de gouttes d’eau et le même châssis, avec emplacement intégré pour le S-Pen. Quelques différences subtiles sont tout de même de la partie.

Pour commencer, les rebords sont moins arrondis sur la tranche droite et gauche du Galaxy S23 Ultra. En plus de cela, les capteurs au-dessus et en dessous du flash sont mieux intégrés au châssis. Ces derniers ne dépassent pas comme sur le Galaxy S22 Ultra.

Pour rappel, une précédente fuite d’information a dévoilé que les dimensions étaient un peu grandes pour le Galaxy S23 Ultra par rapport à celles du Galaxy S22 Ultra : 163,4 mm x 78,1 mm, contre 163,3 mm x 77,9 mm. Au passage, la taille d’écran serait la même : 6,8 pouces.

