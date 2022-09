Amazon dévoile la Kindle Scribe : une première liseuse avec stylet à 369 euros

En ce mercredi 28 septembre 2022, Amazon est venu conquérir un nouveau marché : celui des liseuses E-Ink avec stylet. En effet, la firme américaine a dévoilé la Kindle Scribe. Proposée à 369,99 euros, cette dernière permet de lire sur un écran de 10,2 pouces et prendre des notes manuscrites. D’après Amazon, la liseuse offre « une expérience de lecture et d’écriture aussi naturelle que sur du papier ».

Alors qu’une nouvelle Kindle d’entrée de gamme a été dévoilée la semaine dernière, Amazon a finalement décidé d’étendre sa gamme avec la Kindle Scribe.

Avec ce produit, l’entreprise compte concurrencer les constructeurs déjà bien implémentés sur le marché des lieuses E-Ink avec stylet, comme ReMarkable, Kobo et sa Elipsa ; ou encore la Notéa de Bookseen.

Disponible en précommande au prix de 369,99 euros, la Kindle Scribe arbore un écran E-Ink de 10,2 pouces (300 ppp) rétro éclairé ainsi qu’un stylet magnétique. Concernant ce dernier, Amazon précise qu’il n’est pas nécessaire de le charger, ni de le synchroniser avec la liseuse. À noter, deux stylets différents sont de la partie : le stylet classique ; et le stylet premium pour 30 euros supplémentaires, disposant d’un bouton de raccourci et d’une gomme.

Grâce au stylet, les utilisateurs de Kindle Scribe pourront annoter des pages de livres, des PDF ou encore des documents World. Du côté de l’autonomie, Amazon annonce 12 semaines sur une charge pour une demi-heure de lecture par jour ; ou 3 semaines pour une demi-heure d’annotation par jour. L’épaisseur de la liseuse est de 5,8 mm, pour une épaisseur de 430 grammes.

La Kindle Scribe est disponible en précommande à partir de 369,99 euros pour la version 16 Go. Le modèle 32 Go est à 419,99 euros et le 64 Go à 449,99 euros. Les stylets Premium sont inclus pour ces deux variantes. Les livraisons débutent le 30 novembre 2022.