Kobo Elipsa : une liseuse qui permet de prendre des notes

Le monde des liseuses vient de profiter d’une nouvelle concurrente : la Kobo Elipsa. Se plaçant sur le secteur haut de gamme, la tablette offre un énorme écran de 10,3 pouces pour lire ses livres favoris, mais aussi prendre des notes grâce à un stylet et les convertir en texte.

Le monde des liseuses évolue paisiblement depuis quelques années. Récemment, de nouveaux acteurs sont arrivés sur le marché comme par exemple Xiaomi avec son InkPalm 5 par exemple. De plus, de nouvelles fonctionnalités ont fait leur apparition. En effet, nous pouvons constater que de plus en plus de liseuses permettent aujourd’hui de prendre des notes : ReMarkable, Notéa ou encore plus récemment la célèbre marque Kobo.

Elipsa, une liseuse Kobo pour lire tout en prenant des notes

Rakuten vient d’annoncer l’arrivée d’une toute nouvelle liseuse : la Kobo Elipsa. Avec ce nouveau dispositif, l’entreprise a décidé de monter ses produits en gamme en proposant des fonctionnalités inédites grâce à l’arrivée d’un stylet Kobo. Faisant partie de l’une des marques dominantes sur le marché des liseuses, Kobo est le premier acteur à se lancer dans cette aventure.

L’objectif de l’entreprise est ainsi de permettre aux lecteurs de s’approprier leurs livres en les annotant. Pour aller plus loin, Kobo a même décidé d’inclure une fonctionnalité de bloc-notes intégrant la reconnaissance d’écriture manuscrite développée par MyScript. Grâce à cette dernière, les utilisateurs pourront écrire leurs notes à l’aide du stylet et les convertir directement en texte numérique.

Du côté de la fiche technique, sachez que la Kobo Elipsa profite d’un écran tactile Carta 1200 E Ink de 10,3 po, de 32 Go de stockage interne, d’un poids de 383 grammes et des dimensions suivantes : 193 x 227,5 x 7,6 mm. Les formats pris en charge par la liseuse sont les suivants : EPUB, EPUB3, FlePub, PDF, MOBI, JPEG, GIF, PNG, BMP, TIFF, TXT, HTML, RTF, CBZ, CBR.

La nouvelle liseuse Kobo est proposée au prix de 399,99 euros avec son stylet et la Sleepcover. Les précommandes sont d’ores et déjà ouvertes pour une disponibilité le 24 juin.