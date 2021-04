Xiaomi lance InkPalm 5, une liseuse Android compacte et abordable

Xiaomi vient de lancer une nouvelle liseuse de livres numériques baptisée InkPalm 5. Elle entre en concurrence directe avec les Kindle d’Amazon. Cette liseuse, très compacte, est compatible avec la plupart des applications du marché.

Une liseuse rétroéclairée format mini

Le marché des liseuses numérique n’a jamais été aussi dynamique. Rétroéclairage, waterproof, densité de pixels, écrans couleurs : les nouveautés se multiplient et s’accumulent, tirant le marché vers des solutions de plus en plus haut de gamme. À travers sa filiale Moaan, le géant chinois souhaiterait également conquérir ce secteur. La nouvelle liseuse Xiaomi InkPalm 5 peut-elle faire de l’ombre au géant Amazon et sa célèbre Kindle ?

BANDEAU PUBLICITE

A la différence des autres liseuses, le design de InkPalm 5 rappelle celui d’un petit smartphone , avec son écran de 5,2″ en 1 280 x 720 pixels, ses 7 mm d’épaisseur et ses 115 grammes. Avec ses boutons situés sur la tranche, l’InkPalm 5 est spécifiquement conçue pour tenir au creux de la main, et pour se glisser rapidement dans une poche.

De plus, l’écran à encre numérique disposera d’une luminosité réglable en intensité mais également en chaleur, permettant une utilisation nocturne confortable. La batterie de 1 400 mAh, suffisante pour ce type d’engin, est alimentée par un port USB-C. Vendue 600 yuans (environ 80 euros), l’InkPalm 5 est une solution abordable. On pourra noter l’absence de certification d’étanchéité, mais est-ce vraiment utile ?

Publicité

L’InkPalm 5 tourne sous Android

Toute la lecture de livres peut se faire avec cinq magasins différents et déjà installés par défaut par le fabricant : Jingdong Reading, Variety Reading, WeChat Reading, Handy Reading et aussi Amazon avec l’application Kindle. L’InkPalm 5 fonctionne sous Android 8.1 Oreo et permet l’installation d’autres applications, même si sur une version déjà en retard du système d’exploitation mobile de Google – il est sorti en décembre 2017, il y a presque quatre ans.

L’appareil possède 1 GB de RAM et 32 GB pour le stockage interne, utilisé pour télécharger des livres manuellement. La batterie est de 1400 mAh, ce qui est assez faible par rapport aux standards des smartphones, mais suffisante pour une liseuse à écran e-ink. En effet, ce type d’écran consomme peu et n’a pas besoin d’éclairage pour fonctionner. Xiaomi n’a pas communiqué sur la puce, mais elle ne doit pas consommer énormément non plus.

L’InkPalm 5 est déjà disponible à la vente en Chine, au prix de 599 yuans, soit environ 78 euros. A l’heure actuelle, il n’y a pas de prévision de lancement de cet appareil sur d’autres marchés.

Envie d’en savoir plus sur les appareils Xiaomi ? Découvrez la tablette Mi Pad 5 Pro !