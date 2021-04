Apple ouvre enfin la fonction « Localiser » aux appareils tiers

Depuis son apparition, la fonction « Localiser » d’Apple était réservée uniquement aux appareils de la marque. Au WWDC 2020, Apple avait évoqué la possibilité d’élargir cette fonctionnalité pour des produits tiers. C’est chose faite, mais pour l’instant peu d’appareils sont compatibles.

Une mise à jour de l’application Localiser

Avec une mise à jour de l’application Localiser (Find My) et l’ajout d’un onglet Objets, Apple annonce officiellement l’ouverture de son réseau Localiser à des accessoires et produits de fabricants tiers. En plus de leurs appareils Apple, les utilisateurs d’un iPhone pourront trouver d’autres objets avec l’application Localiser.

BANDEAU PUBLICITE

L’application Localiser laisse ainsi apparaître un nouvel onglet dédié à ces objets tiers. La mise à jour est disponible sur les appareils sous iOS 14.3, iPad OS 14.3 ou macOS Big Sur 11.1. “Les produits tiers sont tenus de respecter les normes de confidentialité que la clientèle Apple attend du réseau Localiser, indique Apple dans son communiqué. Les produits approuvés pourront être ajoutés à l’onglet Objets et porteront une mention spéciale indiquant qu’ils sont compatibles avec le réseau et l’app Localiser.”

Pour qu’il soit facile de repérer ces appareils compatibles, qui devraient se multiplier à l’avenir, Apple a créé un label, sous-rubrique de son programme Made for iPhone (MFi). Apposé sur l’emballage des produits, il prend la forme d’un logo : « Works with Apple Find My ».

Publicité

Apple annonce également avoir mis en place un ensemble de spécifications techniques pour que les fabricants de puces puissent non seulement utiliser le Bluetooth mais également la technologie Ultra Wideband (UWB), qui se matérialise par la puce U1. L’utilisation de l’UWB devrait permettre une localisation plus précise des appareils perdus, notamment quand vous êtes au plus près mais ne voyez toujours pas l’appareil.

Pour l’instant, seulement quelques appareils compatibles

Les premiers produits compatibles avec l’application Find My sont :

un traqueur d’objet nommé Chipolo

Les écouteurs sans fil SoundForm de Belkin (129 €)

deux vélos électriques VanMoof (S3 et X3).

Le Californien précise que d’autres produits et accessoires compatibles avec Localiser seront “bientôt proposés par des fabricants tiers partenaires”.

Un écosystème qui reste assez restreint

Lorsqu’on a un de ces matériels ou accessoires compatibles, ils ne peuvent fonctionner qu’avec ce réseau Bluetooth et cette app. Ainsi, on ne pourra pas utiliser un autre système de localisation en parallèle à celui d’Apple. On ne pourra pas non plus se tourner vers une autre app, comme celle du fabricant ou d’un éditeur tiers. Ce qui voudrait dire aussi qu’en cas de passage chez Android, ces traqueurs ne seront plus utilisables.

Si chaque iPhone qui circule dans l’espace public agit comme une balise relais, alors Find My pourrait devenir l’un des réseaux les plus solides pour retrouver ses objets perdus.

L’idée est donc séduisante, mais a tout de même quelques limites. La première et la plus évidente est que tout le monde n’active pas nécessairement la fonctionnalité « Localiser » sur son iPhone, demandée à la configuration initiale. Rien ne dit que les « centaines de millions d’appareils Apple » en circulation participeront donc tous au maillage du réseau. Il faudra également que les constructeurs d’accessoires jouent le jeu.

Encore un peu de temps ? Découvrez le futur iPhone SE, doté d’un écran de 6,1 pouces avec poinçon !

Publicité