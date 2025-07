Apple Watch Ultra 3 : trois nouveautés majeures pour une montre encore plus performante en 2025

Apple s’apprête à lancer cet automne la nouvelle génération de sa montre connectée haut de gamme, l’Apple Watch Ultra 3. Après une période sans évolution majeure depuis 2023, cette version promet d’apporter des fonctionnalités innovantes qui renforceront son positionnement auprès des aventuriers et des utilisateurs exigeants. Parmi les nouveautés les plus attendues, on trouve la détection de l’hypertension, la messagerie satellite indépendante de l’iPhone, ainsi que la connectivité 5G. Ces avancées devraient offrir une expérience plus complète et autonome aux utilisateurs, tout en améliorant la santé et la sécurité au quotidien.

L’Apple Watch Ultra 3 embarque la détection de l’hypertension

Apple continue de faire de la santé un axe central de ses montres connectées. La Watch Ultra 3 introduira une fonction de détection de l’hypertension, une nouveauté très attendue. Cette technologie, en cours de développement depuis plusieurs années, ne fournira pas des mesures précises comme la pression systolique ou diastolique. Elle alertera cependant l’utilisateur lorsqu’un état d’hypertension est détecté, un peu à la manière du détecteur d’apnée du sommeil déjà présent sur les modèles précédents. Cette fonctionnalité permettra aux utilisateurs de mieux surveiller leur santé cardiovasculaire et de réagir rapidement en cas de problème.

Cette avancée s’inscrit dans la stratégie d’Apple visant à faire de ses montres des outils de santé proactifs et fiables. En combinant capteurs avancés et intelligence artificielle, la montre pourra offrir un suivi continu et discret, aidant ainsi à détecter des troubles qui passent souvent inaperçus. Cette nouvelle fonction devrait séduire particulièrement les personnes soucieuses de leur bien-être et celles à risque.

Une connectivité renforcée pour les explorateurs modernes

L’Apple Watch Ultra a toujours été pensée pour les aventuriers, et la version 3 pousse encore plus loin cette orientation. Elle intégrera pour la première fois la messagerie satellite indépendante de l’iPhone. Grâce à un partenariat avec Globalstar Inc., les utilisateurs pourront envoyer des messages texte même sans réseau cellulaire ou Wi-Fi. Cette fonctionnalité est une véritable révolution pour ceux qui s’aventurent hors des zones couvertes. Ils disposeront ainsi d’un moyen fiable de communication en cas d’urgence ou simplement pour rester connectés.

Par ailleurs, ce modèle sera la première Apple Watch à bénéficier de la connectivité 5G, via la technologie 5G Redcap. Ce standard allie vitesse améliorée et faible consommation d’énergie, évitant ainsi un impact trop important sur l’autonomie de la montre. Cette évolution permettra une meilleure fluidité des échanges de données. Ce modèle devrait conforter sa place de référence pour les amateurs de sports extrêmes et les passionnés de nouvelles technologies. Il pourrait également séduire un public plus large grâce à ses fonctions de suivi santé et de communication améliorées.