VIVATECH 2026 : Ninewatt révolutionne la gestion énergétique pour un futur durable

Ninewatt frappe fort dans le secteur de la clean-tech en accélérant son expansion en Europe et en Amérique du Nord. En effet, cette startup sud-coréenne, reconnue pour son approche IA innovante dans l’optimisation énergétique des bâtiments, se prépare à marquer les esprits lors de VIVATECH 2026 à Paris avec sa solution SaaS baptisée Opti. Par ailleurs, sans matériel supplémentaire, Ninewatt s’attache à réduire l’empreinte carbone tout en simplifiant la vie des gestionnaires de bâtiments. Ainsi, l’entreprise entend conjuguer performance énergétique et simplicité de déploiement.

Opti : l’IA au service des économies d’énergie

La solution Opti ne se contente pas de surveiller la consommation d’énergie. Bien au contraire, elle propose des analyses pointues, des recommandations concrètes et des stratégies d’intégration intelligentes pour les panneaux solaires et systèmes de stockage d’énergie. Cela, uniquement via les données recueillies par les compteurs intelligents, à intervalles de 15 minutes.

Grâce à ses algorithmes évolués, Opti détecte en temps réel les pics de consommation et identifie la source des anomalies. Elle analyse aussi les grilles tarifaires complexes pour aider à payer moins cher. L’interface en langage naturel simplifie la prise en main : même sans expertise technique, les gestionnaires de bâtiments peuvent poser leurs questions, comprendre l’essentiel et agir efficacement. Plus besoin d’installer des capteurs coûteux ou de déployer du matériel. Tout se joue dans le cloud.

Une reconnaissance mondiale et de gros partenariats

Couronnée CES 2026 Innovation Awards Honoree, Ninewatt s’impose comme une figure montante de la gestion intelligente de l’énergie. Déjà implantée sur des projets d’envergure en Corée du Sud, la société étend son savoir-faire aux États-Unis. Un exemple ? Le déploiement à l’aéroport international de Honolulu avec le support de Johnson Controls, un leader mondial du secteur.

Ce déploiement à grande échelle sert de vitrine internationale, notamment dans la perspective d’aborder le marché européen, où les exigences en matière de neutralité carbone et d’efficacité énergétique deviennent de plus en plus strictes.

Expansion et ambitions pour l’Europe

Durant VIVATECH 2026, Ninewatt compte multiplier les rencontres avec des poids lourds de la gestion immobilière et de l’énergie verte. L’objectif ? Séduire les marchés français, allemand et britannique grâce à sa solution hautement adaptable aux réglementations locales et aux différentes structures tarifaires.

En regardant vers l’avenir, l’entreprise prévoit déjà d’intégrer d’autres fonctionnalités comme la gestion intelligente des ressources énergétiques distribuées et la modélisation des réponses à la demande, poursuivant ainsi son ambition de devenir la solution SaaS incontournable pour l’optimisation ESG et la prédiction des réductions d’émissions carbone.

Vous pensez que l’IA peut vraiment transformer la gestion énergétique de nos bâtiments ? Dites-nous ce que vous pensez des ambitions de Ninewatt et partagez l’article avec vos collègues sensibles aux enjeux climatiques et technologiques !