Actualités

VIVATECH 2026 : Ninewatt révolutionne la gestion énergétique pour un futur durable

il y a 1 minuteDernière mise à jour: 6 juin 2026
2 minutes de lecture
Clean-Tech Startup 'Ninewatt' Accelerates European and North American Expansion with AI-Driven Building Energy Optimization Platform 'Opti'… Cutting Carbon and Costs Without Extra Hardware

Ninewatt frappe fort dans le secteur de la clean-tech en accélérant son expansion en Europe et en Amérique du Nord. En effet, cette startup sud-coréenne, reconnue pour son approche IA innovante dans l’optimisation énergétique des bâtiments, se prépare à marquer les esprits lors de VIVATECH 2026 à Paris avec sa solution SaaS baptisée Opti. Par ailleurs, sans matériel supplémentaire, Ninewatt s’attache à réduire l’empreinte carbone tout en simplifiant la vie des gestionnaires de bâtiments. Ainsi, l’entreprise entend conjuguer performance énergétique et simplicité de déploiement.

Opti : l’IA au service des économies d’énergie

Clean-Tech Startup 'Ninewatt' Accelerates European and North American Expansion with AI-Driven Building Energy Optimization Platform 'Opti'… Cutting Carbon and Costs Without Extra Hardware
Clean-Tech Startup 'Ninewatt' Accelerates European and North American Expansion with AI-Driven Building Energy Optimization Platform 'Opti'… Cutting Carbon and Costs Without Extra Hardware

La solution Opti ne se contente pas de surveiller la consommation d’énergie. Bien au contraire, elle propose des analyses pointues, des recommandations concrètes et des stratégies d’intégration intelligentes pour les panneaux solaires et systèmes de stockage d’énergie. Cela, uniquement via les données recueillies par les compteurs intelligents, à intervalles de 15 minutes.

Grâce à ses algorithmes évolués, Opti détecte en temps réel les pics de consommation et identifie la source des anomalies. Elle analyse aussi les grilles tarifaires complexes pour aider à payer moins cher. L’interface en langage naturel simplifie la prise en main : même sans expertise technique, les gestionnaires de bâtiments peuvent poser leurs questions, comprendre l’essentiel et agir efficacement. Plus besoin d’installer des capteurs coûteux ou de déployer du matériel. Tout se joue dans le cloud.

Une reconnaissance mondiale et de gros partenariats

Couronnée CES 2026 Innovation Awards Honoree, Ninewatt s’impose comme une figure montante de la gestion intelligente de l’énergie. Déjà implantée sur des projets d’envergure en Corée du Sud, la société étend son savoir-faire aux États-Unis. Un exemple ? Le déploiement à l’aéroport international de Honolulu avec le support de Johnson Controls, un leader mondial du secteur.

Ce déploiement à grande échelle sert de vitrine internationale, notamment dans la perspective d’aborder le marché européen, où les exigences en matière de neutralité carbone et d’efficacité énergétique deviennent de plus en plus strictes.

Expansion et ambitions pour l’Europe

Clean-Tech Startup 'Ninewatt' Accelerates European and North American Expansion with AI-Driven Building Energy Optimization Platform 'Opti'… Cutting Carbon and Costs Without Extra Hardware
Clean-Tech Startup 'Ninewatt' Accelerates European and North American Expansion with AI-Driven Building Energy Optimization Platform 'Opti'… Cutting Carbon and Costs Without Extra Hardware

Durant VIVATECH 2026, Ninewatt compte multiplier les rencontres avec des poids lourds de la gestion immobilière et de l’énergie verte. L’objectif ? Séduire les marchés français, allemand et britannique grâce à sa solution hautement adaptable aux réglementations locales et aux différentes structures tarifaires.

En regardant vers l’avenir, l’entreprise prévoit déjà d’intégrer d’autres fonctionnalités comme la gestion intelligente des ressources énergétiques distribuées et la modélisation des réponses à la demande, poursuivant ainsi son ambition de devenir la solution SaaS incontournable pour l’optimisation ESG et la prédiction des réductions d’émissions carbone.

Vous pensez que l’IA peut vraiment transformer la gestion énergétique de nos bâtiments ? Dites-nous ce que vous pensez des ambitions de Ninewatt et partagez l’article avec vos collègues sensibles aux enjeux climatiques et technologiques !

il y a 1 minuteDernière mise à jour: 6 juin 2026
2 minutes de lecture
Photo de Christiane

Christiane

Christiane est votre experte en technologies numériques et innovations. Découvrez ses analyses approfondies et ses perspectives sur les dernières tendances high-tech, la cybersécurité, et l'impact des technologies émergentes sur notre quotidien. Restez connecté pour des conseils experts et des mises à jour incontournables.

Articles similaires

chrome canary
Google teste une redirection directe des recherches Chrome vers son mode IA
il y a 1 heure
chatgpt openai
OpenAI déploie le Mode Confinement pour contrer les attaques par injection de requêtes
il y a 2 heures
Infosys apporte l’intelligence artificielle pour enrichir le vécu des fans de tennis.
Infosys intelligence artificielle tennis : une expérience fan exceptionnelle
il y a 17 heures
apple caricature smartphones android
Apple caricature les smartphones Android dans sa dernière campagne publicitaire
il y a 18 heures
Bouton retour en haut de la page