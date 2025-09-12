BLUETTI séduit l’IFA 2025 avec des innovations énergétiques prometteuses

BLUETTI, leader mondial du stockage d’énergie propre, fait sensation à l’IFA 2025 de Berlin. L’entreprise dévoile trois nouvelles solutions innovantes : la Pioneer Na, le RVSolar System et le FridgePower. Toutes ont pour but de rendre l’énergie durable plus accessible et plus efficace, aussi bien chez soi qu’en déplacement. Découvrez comment ces nouveautés pourraient bien transformer votre façon d’utiliser l’électricité au quotidien.

Pioneer Na : une station portable sodium-ion pour le froid extrême

BLUETTI lance la Pioneer Na, la toute première station électrique portable au sodium-ion. Cette technologie innovante fonctionne même à -25 °C, idéale pour les climats extrêmes. Grâce à une double entrée CA + PV, elle se recharge à 80 % en seulement 35 minutes. Sa batterie de 900 Wh est sans cobalt et sans lithium, réduisant ainsi l’impact environnemental. D’une puissance allant jusqu’à 2 250 W, elle est parfaite pour les expéditions polaires ainsi que pour un usage quotidien dans les régions froides. Sa sortie mondiale est prévue le 15 octobre 2025.

RVSolar System : autonomie optimale pour véhicules et cabanes

Le RVSolar System s’adresse aux amateurs de camping, propriétaires de bateaux et de petites cabanes. Ce système tout-en-un s’installe en 30 minutes, sans câbles complexes. Son concentrateur 5-en-1 centralise la gestion de l’énergie. Très flexible, il s’adapte à plusieurs types de batteries et panneaux solaires, grâce au protocole CAN. Sa puissance peut atteindre 6 000 W avec une autonomie d’une semaine entière grâce à une capacité extensible jusqu’à 122 kWh. Il assure aussi une alimentation sans coupure pour plus de sécurité. Le lancement mondial aura lieu le 30 septembre 2025.

FridgePower : une solution compacte et connectée pour l’alimentation

Ultra-fin avec ses 75 mm d’épaisseur, le FridgePower se glisse partout : sur un mur, posé à plat ou debout. Il peut alimenter un réfrigérateur, plusieurs appareils électriques ou même du matériel hors réseau. Sa capacité démarre à 2 016 Wh mais il est possible d’ajouter trois modules pour atteindre 8 064 Wh. Sa consommation est réduite de 87 % par rapport à la concurrence. Compatible avec Google Home et Amazon Alexa, il assure une gestion intelligente et anticipe la demande. Sa sortie mondiale est prévue pour le 4 novembre 2025.

Avec la Pioneer Na, le RVSolar System et le FridgePower, BLUETTI continue d’innover pour rendre l’énergie propre plus efficace et accessible. Les nouvelles solutions proposées s’adressent aussi bien aux utilisateurs sédentaires qu’aux aventuriers et offrent des alternatives plus écologiques pour l’alimentation électrique. L’avenir du stockage d’énergie semble déjà bien engagé grâce à ces avancées majeures.

