Test – Kqueo Terrana : Du confort et du style !

Le confort de votre assise est un élément que beaucoup peuvent mettre en second plan. Mais quand l’on passe de nombreuses heures devant l’ordinateur, pour le travail ou le gaming par exemple, être assis confortablement est ultra important. Au-delà de confort, c’est votre dos qui vous remerciera ! C’est pour ça qu’aujourd’hui nous vous présentons la chaise ergonomique Terrana de chez Kqueo. Une marque française spécialisée dans les bureaux et les chaises pensées pour augmenter votre confort. Nous l’avons testé plusieurs jours, et voici notre retour complet sur ce fauteuil qui veut redéfinir la manière dont on se relaxe, ou que l’on travaille.

Un montage ultra simple accessible à tout le monde

Dès réception, on peut remarquer la chaise Kqueo Terrana disposé en plusieurs parties. Si cela peut faire peur au début, ne vous inquiétez pas. Son installation est aisée et accessible à tout le monde. Tout commence par les roues, qui ne nécessite qu’un clips pour être mise en place. Vient ensuite le vérin à gaz autoporteur, qu’il suffira de déposer au centre du pieds. L’assise viendra se loger sur le vérin sans aucune autre action. Les accoudoirs sont les suivants et nécessiteront cette fois l’utilisation d’une vis chacun. Pour finir, c’est le dossier, à l’aide de trois vis, qui viendra finir le montage simple et rapide de cette chaise.

Une chaise ergonomique confortable, parfaite pour le travail ou les longues sessions de jeux

Le premier point en faveur de cette Kqueo Terrana c’est son assise et dossier en mesh. Cela offre de la respirabilité, de la résistante et surtout du confort. Plusieurs couleurs sont disponibles, dont ce magnifique Blanc Rose, du plus beau rendu. D’autres matières sont au menu, comme du cuir reconstitué ou de la bouclette. Mais le principal atout de ce genre de chaise, c’est bien entendu son ergonomie. Celle-là même qui vous permettra de réduire vos douleurs au dos, et d’améliorer, notamment, votre confort lombaire. Cela est en dû en grande partie à sa conception en S, qui suit la courbure de la colonne vertébrale. L’assise est également très confortable et offre une fermeté et un soutien sans faille.

La fermeté, c’est d’ailleurs l’un des très bons point de cette Kqueo Terrana également. En effet, que ce soit l’assise ou le dossier, on se sent maintenu en toutes circonstances. De plus, grâce aux différents réglages, de profondeurs, de dureté du balancement, vous pourrez régler la chaise au mieux selon vos besoins. Comble du confort, un repose-pied est présent ! Un coup de fatigue entre midi et deux, ou entre deux parties de League Of Legends ? Aucun problème, basculez la chaise en arrière jusqu’à 135°, sortez le repose-pieds, et profitez d’un repos bien mérité.

Conclusion

Vous l’aurez compris, cette Kqueo Terrana sera un très bon allié pour toutes les personnes passant beaucoup de temps devant un ordinateur. Pour ma part, je l’utilise désormais tous les jours au travail, avec 7h par jour assis devant l’ordi. Le maintien ferme du dos est un réel bonus comparé à mon ancienne chaise. Difficile de vous annoncer d’ores et déjà une amélioration sur la santé de mon dos (n’ayant pas de soucis à ce niveau-là) mais ce dont je suis sûr, c’est que mon dos ne pourra que m’en remercier d’ici à quelques années ! Acheter une chaise ergonomique, c’est sûrement l’une des meilleures choses à faire pour préserver votre précieux dos. Alors n’hésitez plus, et direction le site officiel de Kqueo, vous la procurez. Pour le prix, comptez 389€ lors du passage à la caisse.