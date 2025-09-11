JMGO O2S Ultra 4K impressionne et séduit le marché européen

Le marché des projecteurs innovants connaît un nouvel essor avec le lancement du JMGO O2S Ultra 4K Tri-Laser. Présenté à l’IFA 2025 à Berlin, ce projecteur change la donne. JMGO saisit l’occasion pour renforcer sa présence en Europe de l’Ouest et marquer les esprits avec des produits au design soigné et à la technologie de pointe. Découvrons ce qui fait du O2S Ultra 4K une révolution, avant d’explorer les partenariats stratégiques qui accompagnent cette sortie.

Le projecteur JMGO O2S Ultra 4K Tri-Laser révolutionne l’image

Le JMGO O2S Ultra 4K impressionne par ses performances. Il offre une taille d’image de 120 pouces en étant placé à seulement 21 cm d’un mur. Ce modèle propose le rapport de projection le plus court du marché. Grâce à sa technologie Tri-Laser MALC, développée en interne, les images sont nettes, lumineuses et fidèles aux couleurs d’origine. Avec ses 3500 ISO lumens et un contraste remarquable de 3500:1, il transforme n’importe quel salon en véritable salle de cinéma, même dans les petits espaces.

JMGO s’associe à FnacDarty pour conquérir l’Europe de l’Ouest

Cette innovation n’arrive pas seule. JMGO vient de conclure un partenariat stratégique avec FnacDarty, un leader de la distribution en France. Cela marque une étape clé dans l’expansion de la marque sur le marché ouest-européen. L’objectif : rendre les projecteurs intelligents accessibles à un large public. Les produits JMGO bénéficieront d’une visibilité accrue et seront plus faciles à découvrir dans les magasins du réseau.

PicoFlix : un mini-projecteur portable pour une expérience mobile

En plus du O2S Ultra 4K, JMGO lance son projecteur PicoFlix chez FnacDarty. Léger et compact, il tient dans un sac et ne pèse que 1,3 kg. Il propose un grand écran jusqu’à 200 pouces, une résolution Full HD, et 4,5 heures d’autonomie. Ce projecteur portable permet de profiter d’un divertissement grand format partout. Un trépied et une sacoche sont inclus à un prix attractif, séduisant les amateurs de mobilité et de simplicité.

En résumé, JMGO innove avec le O2S Ultra 4K Tri-Laser et élargit ses horizons grâce à des partenariats majeurs en Europe. Son offre diversifiée, du salon à la mobilité avec PicoFlix, vise à démocratiser la projection haut de gamme pour tous. Restez attentif, la marque continuera d’accélérer son développement avec de nouvelles solutions et collaborations dans les mois à venir.

